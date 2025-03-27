В Генплан Рязани внесли изменения для строительства снегоплавильной установки

На заседании Рязанской городской Думы депутаты согласовали внесение изменений в Генеральный план города и Правила землепользования и застройки относительно участка, расположенного в районе поселка Борки. Планируется изменение функционального зонирования территории с зоны пойменных ландшафтов Оки и Трубежа на зону объектов инженерной инфраструктуры.

Как было сказано, сейчас согласно Генплану указанная территория расположена в зоне пойменных ландшафтов рек Оки и Трубежа, а также в водоохранной зоне рек и водоемов, в зоне затопления 1% обеспеченности, частично — в прибрежной защитной полосе. Данная территория не входит в границы территории исторического поселения регионального значения город Рязань. В настоящее время у города появилась потребность в современной снегоплавильной установке. После предлагаемых изменений планируется размещение сооружений для сбора и плавки снега с территории города.

На заседании утверждены Правила использования водных объектов для рекреационных целей на территории города Рязани. Документ определяет:

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— требования к определению водных объектов или их частей, предназначенных для использования в рекреационных целях;

— требования к определению зон отдыха и других территорий, включая пляжи, связанных с использованием водных объектов или их частей для рекреационных целей;

— требования к срокам открытия и закрытия купального сезона;

— порядок проведения мероприятий, связанных с использованием водных

объектов или их частей для рекреационных целей;

— требования к определению зон купания и иных зон, необходимых для

осуществления рекреационной деятельности;

— требования к охране водных объектов;

— иные требования, необходимые для использования и охраны водных

объектов или их частей для рекреационных целей.