В Геленджике «террористы» попытались захватить школу

Учения Росгвардии и местной антитеррористической комиссии в Геленджике реально напугали школьников и учителей. Подробности скандала приводит Telegram канал Baza.

В школу №1 утром 19 октября прорвались люди в масках, стреляя в потолок над учителями и детьми и угрожая оружием. Стрельба была слышна и перед зданием учебного заведения.

Выяснилось, что это учения росгвардейцев и антитеррористической комиссии, о которых в школе не знали. Городские власти стремились создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

Родители учащихся потребовали от мэра Геленджика объяснений, кому принадлежит такая идея. Учения санкционировали в муниципальной антитеррористической комиссии. Школу предупредили за полчаса о том, что начнётся «эвакуация».

«Всё должно было быть спонтанно, чтобы дети научились себя вести в таких ситуациях. Или вы хотите, чтобы вашего ребёнка застрелили?» – отметили в управлении образования Геленджика.

Ролик с учений был показан на местном телеканале, позже он был удалён.

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