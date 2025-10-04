В гараже рязанца обнаружили 1,5 кг марихуаны и конопли

В Ряжске наркополицейские задержали местного жителя, который прятал в гараже 1,5 кг марихуаны и конопли. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области и МО МВД России «Ряжский» задержали на улице города Ряжска 51-летнего местного жителя. Поводом и причиной для этого стали полученные сведения, что в прошлом судимый за разбой мужчина занимается изготовлением и хранением марихуаны.

При личном досмотре оперативники обнаружили в кармане одежды гражданина сверток с 1,2 граммами каннабиса. В ходе обследования домовладения полицейские обнаружили во дворе куст конопли. Задержанный пояснил, что вырастил несколько таких растений, недавно срезал их и положил сушиться в гараж, чтобы скрыть специфический запах от посторонних.

На чердаке хозяйственной постройки оперативники изъяли мешок и ящик с готовой марихуаной общей массой 1 килограмм 200 граммов, а также 275 граммов частей растения конопля. Мужчина пояснил, что приготовил запас наркотика на зиму для личного употребления. Сейчас эта версия проверяется оперативниками.

Следователем МО МВД России «Ряжский» в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере), максимальное наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие.