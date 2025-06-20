В ГАИ прокомментировали информацию о сбитом в центре Рязани пешеходе

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области прокомментировала появившуюся в некоторых СМИ и телеграм-каналах информацию о сбитом в центре Рязани пешеходе.
По данным ведомства, в четверг, 19 июня, в 21:40 возле дома №54 на Первомайском проспекте 52-летний рязанец, управляя автомобилем «Киа спортейдж», совершил наезд на неустановленного человека. Пешеход скрылся с места ДТП.
Информация о пострадавших во время ДТП в ГАИ не поступала.
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