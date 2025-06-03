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Руслан Сидики, внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Происшествия

В ФСБ рассказали о наказании для четверых террористов и экстремистов

Алексей Самохин

Федеральная служба безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом пресекла деятельность жителей Республики Коми, Свердловской, Кировской и Рязанской областей — граждан РФ Геннадия Калашникова (1980 г.р.), Алексея Рожкова (1997 г.р.) и Валерия Шипичкина (1996 г.р.), которые совершали поджоги военных объектов и объектов транспортной инфраструктуры, распространяли в Интернете призывы к совершению преступлений террористического и экстремистского характера. Также задержан гражданин России и Италии Руслан Сидики* (1988 г.р.), причастный к подрыву железнодорожного полотна в Рязанской области, что привело к сходу с рельсов 19 вагонов грузового поезда, а также к атаке с использованием начинённых взрывными устройствами квадрокоптеров на военный аэродром «Дягилево» в Рязани. Все они внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 

В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий вина указанных лиц в террористической и экстремистской деятельности полностью доказана. Установлено, что для вербовки и поддержания связи сотрудники украинских спецслужб использовали мессенджеры Telegram и Element.

По приговору окружных военных судов:

Геннадий Калашников* признан виновным по статьям 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганда терроризма»), 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ и приговорён к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, и штрафу в размере 400 тыс. рублей.

Алексей Рожков* осуждён по статьям 205 («Террористический акт»), 205.2 и 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил РФ…») УК РФ на 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме.

Валерий Шипичкин* приговорён по статье 205 УК РФ к 19 годам колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, и штрафу в размере 560 тыс. рублей.

Руслан Сидики* признан виновным по статьям 205, 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), 222.1 («Незаконное обращение с взрывчатыми веществами и устройствами»), 223.1 («Незаконное изготовление и модификация взрывных устройств») УК РФ. Он приговорён к 29 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с отбыванием первых 9 лет в тюрьме, и штрафу в размере 2 млн рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ФСБ России вновь подчёркивает: все лица, согласившиеся на сотрудничество с противником, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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