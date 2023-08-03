В формировании программы развития города Рязани может принять участие любой человек

«Единая Россия» собирает предложения, которые впоследствии войдут в программу развития города Рязани.
Обсуждения с жителями и экспертами проходят на базе Штаба общественной поддержки.
1 августа модератором площадки «Культура и развитие внутреннего туризма» стала региональный координатор партийного проекта «Культура малой Родины», директор Рязанского областного научно-методического центра народного творчества Елена Шаповская.
В ходе обсуждения собравшиеся отметили необходимость включить в программу строительство и капитальный ремонт новых объектов культуры и досуга. В частности, строительство детской школы искусств № 7, ремонт ДШИ № 4, Дворца молодежи, домов культуры областного центра, муниципального культурного центра.
Были внесены предложения о расширении сети модельных библиотек, их комплектации и оснащении новым оборудованием. Современные учреждения работают в новом формате, становятся мини-культурными культурными центрами, где проводятся различные мероприятия.
Также говорили о необходимости расширения партийного проекта «Культура малой Родины». По мнению участников мероприятия, нужно включить возможность капитального ремонта не только сельских учреждений, но и городских.
Еще одно предложение касалось продления национального проекта «Культура», который действует до 2024 года.
Жители областного центра могут оставить свои предложения в программу развития города Рязани в Штабе общественной поддержки по адресу: ул. Горького, д 49А, телефон (491-22) 8-43-23, 28-43-13.