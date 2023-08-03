Четверг, 3 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

В формировании программы развития города Рязани может принять участие любой человек

7info

«Единая Россия» собирает предложения, которые впоследствии войдут в программу развития города Рязани.

Обсуждения с жителями и экспертами проходят на базе Штаба общественной поддержки.

1 августа модератором площадки «Культура и развитие внутреннего туризма» стала региональный координатор партийного проекта «Культура малой Родины», директор Рязанского областного научно-методического центра народного творчества Елена Шаповская.

В ходе обсуждения собравшиеся отметили необходимость включить в программу строительство и капитальный ремонт новых объектов культуры и досуга. В частности, строительство детской школы искусств № 7, ремонт ДШИ № 4, Дворца молодежи, домов культуры областного центра, муниципального культурного центра.

Были внесены предложения о расширении сети модельных библиотек, их комплектации и оснащении новым оборудованием. Современные учреждения работают в новом формате, становятся мини-культурными культурными центрами, где проводятся различные мероприятия.

Также говорили о необходимости расширения партийного проекта «Культура малой Родины». По мнению участников мероприятия, нужно включить возможность капитального ремонта не только сельских учреждений, но и городских.

В формировании программы развития города Рязани может принять участие любой человек
В формировании программы развития города Рязани может принять участие любой человек
В формировании программы развития города Рязани может принять участие любой человек

Еще одно предложение касалось продления национального проекта «Культура», который действует до 2024 года.

«В формировании программы развития города Рязани может принять участие любой житель областного центра. Она будет утверждена на конференции регионального отделения „Единой России“ в конце августа», — отметила руководитель регионального исполкома партии Юлия Феоктистова.

Жители областного центра могут оставить свои предложения в программу развития города Рязани в Штабе общественной поддержки по адресу: ул. Горького, д 49А, телефон (491-22) 8-43-23, 28-43-13.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

ГК «Зелёный сад» в день ВДВ почтила память героев СВО

Застройщик с особым уважением относится к увековечиванию памяти героев-земляков и всегда оказывает помощь действующим воинским подразделениям.

На улице Бирюзова в Рязани Volkswagen Passat сбил 81-летнего пешехода

Пострадавший госпитализирован, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

В Пителине простятся с погибшим в Крыму Евгением Денисовым

Молодой человек погиб в Крыму. Туда он поехал участвовать в арт-кластере «Таврида». Парень пропал на пляже.

Группа подростков терроризирует многоэтажку на окраине Рязани

Группа подростков терроризирует многоэтажный жилой дом на улице Васильевская, 7, сообщает телеграм-канал «Новая газета — Рязань».

Вероятность ливней с градом в Рязанской области сохраняется

Метеопредупреждение опубликовал сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

Шесть беспилотников сбили ночью над Калужской областью

Ночью 3 августа силы ПВО сбили над Калужской областью 6 беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор Владислав Шапша.

Таможенный инспектор покончил с собой в Москве — МК

По данным СМИ, тело 65-летнего мужчины обнаружила жена в квартире на улице Крылатские холмы. Характер травм указывает на самоубийство.

Женщина снимала порно с маленькой дочерью для знакомого из соцсети

Суд приговорил женщину к 15 годам колонии общего режима, мужчину к 18 годам 1 месяцу колонии особого режима.

Чем полезен арбуз, как выбрать самый вкусный — советы экспертов

Самые спелые и сладкие арбузы и дыни можно выбрать только в конце лета.

Дело педофила, рассылавшего порно школьницам, передали в суд

Злоумышленника удалось выявить сотрудникам бюро специальных технических мероприятий МВД России.

Пять вагонов сошли с рельсов в Забайкалье

В Забайкальском крае следователи устанавливают обстоятельства схода с рельсов 5 вагонов

Айтишники без высшего образования смогут получить отсрочку от армии

Минцифры готово разработать поправки в закон, которые дадут отсрочку от армии IT-специалистам со средним образованием.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации