В формировании программы развития города Рязани может принять участие любой человек

«Единая Россия» собирает предложения, которые впоследствии войдут в программу развития города Рязани.

Обсуждения с жителями и экспертами проходят на базе Штаба общественной поддержки.

1 августа модератором площадки «Культура и развитие внутреннего туризма» стала региональный координатор партийного проекта «Культура малой Родины», директор Рязанского областного научно-методического центра народного творчества Елена Шаповская.

В ходе обсуждения собравшиеся отметили необходимость включить в программу строительство и капитальный ремонт новых объектов культуры и досуга. В частности, строительство детской школы искусств № 7, ремонт ДШИ № 4, Дворца молодежи, домов культуры областного центра, муниципального культурного центра.

Были внесены предложения о расширении сети модельных библиотек, их комплектации и оснащении новым оборудованием. Современные учреждения работают в новом формате, становятся мини-культурными культурными центрами, где проводятся различные мероприятия.

Также говорили о необходимости расширения партийного проекта «Культура малой Родины». По мнению участников мероприятия, нужно включить возможность капитального ремонта не только сельских учреждений, но и городских.

Еще одно предложение касалось продления национального проекта «Культура», который действует до 2024 года.

«В формировании программы развития города Рязани может принять участие любой житель областного центра. Она будет утверждена на конференции регионального отделения „Единой России“ в конце августа», — отметила руководитель регионального исполкома партии Юлия Феоктистова.

Жители областного центра могут оставить свои предложения в программу развития города Рязани в Штабе общественной поддержки по адресу: ул. Горького, д 49А, телефон (491-22) 8-43-23, 28-43-13.