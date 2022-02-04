В Европе заявили о формировании коллективного иммунитета после вспышки «Омикрона»

После завершения текущей волны пандемии подавляющее большинство населения европейского региона, возможно, обретет определенную иммунологическую память против COVID-19. Об этом «Известиям» заявили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

«Учитывая, что превалирующая часть новых случаев заболевания связана с распространением штамма «Омикрон», но при этом около 70% населения ЕС и ЕЭЗ завершили курс первичной вакцинации, вполне вероятно, что после завершения этой волны пандемии подавляющее большинство населения региона, возможно, обретет определенную иммунологическую память против COVID», — заявила в ведомстве.

Там также отметили, что некоторые ограничения перестают быть эффективными в борьбе с пандемией. В пресс-службе ECDC «Известиям» заявили, что меры за последние два года способствовали снижению смертности от COVID-19 и нагрузки на службы здравоохранения. Однако сейчас растет понимание того, что ограничения также привели к тяжелым социальным и экономическим последствиям. Так, строгие меры в отношении прибывающих путешественников могут существенно отсрочить распространение вируса, но ограничения на поездки между странами, где вирус уже широко распространен, как правило, неэффективны, отметили в ECDC.

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При этом в ведомстве подчеркнули, хотя COVID-19 движется к превращению в эндемическое заболевание, новые вспышки исключать нельзя, а значит, усиленный эпиднадзор все так же необходим.

Тем временем в странах ЕС активно снимают ограничения, несмотря на «Омикрон». От коронавирусных мер почти полностью отказались или планируют отказаться Дания, Швеция, Финляндия, Швейцария и другие государства.

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