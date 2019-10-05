Землетрясение в Киргизии в 2008 году

5 октября 2008 года в 21:52 по местному времени в Алайском районе Ошской области Киргизии произошло землетрясение, с эпицентром около населенного пункта Нура. Сила землетрясения составила 8 баллов по шкале Рихтера. Землетрясение также ощущалось в Таджикистане, Узбекистане и Китае. Жители Ташкента ощущали трёхминутные толчки, силой не больше 3 баллов по шкале Рихтера.

Из-за стихийного бедствия было разрушено 144 здания. Погибли 75 человек. В это число вошли 42 несовершеннолетних. Госпитализировали 93 ребёнка, семеро из которых в возрасте до 1 года. Всего в больницы поступило 142 пострадавших.

Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал в понедельник Указ об объявлении 7 октября днём траура в республике по погибшим в результате землетрясения в Алайском районе.

Президент России Дмитрий Медведев поручил МЧС России оказать Киргизии всю необходимую помощь в связи с землетрясением. На месте трагедии были проведены спасательно-поисковые работы. В район села Нура были передислоцированы дополнительные силы из числа служащих погранвойск республики для разбора завалов. В посольстве Киргизии в Москве был создан специальный штаб, занимавшийся разрешением последствий землетрясения в Киргизии. Специалисты собирали вещи и другую помощь пострадавшему населению республики. 5—6 октября было зафиксировано в общей сложности около 100 подземных толчков.

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