Землетрясение в Гиндукуше в 2015 году

Гиндукушское землетрясение — землетрясение магнитудой 7,5, которое произошло 26 октября 2015 года в Южной Азии, с эпицентром в 45 км к северу от Алакандари-йе Киран ва Мунжан в Афганистане.

Согласно последним сообщениям, более 370 человек погибли, в основном в Пакистане. Подземные толчки также ощущались в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане и Киргизии, в Уфе (Башкортостан), в индийских городах Нью-Дели, Сринагар и в префектурах Кашгар, Аксу, Хотан, Кызылсу и в Синьцзяне, (Китай), значительный ущерб был также нанесён столице Афганистана — городу Кабулу.

Землетрясение произошло 26 октября 2015 года на глубине около 212,5 км, с эпицентром примерно в 82 км к юго-востоку от Файзабада, Афганистан. Согласно первоначальным измерениям Геологической службы США (USGS) магнитуда землетрясения составила 7,7, впоследствии величина была уменьшена до 7,5. Однако согласно данным Пакистанского Метеорологического Департамента магнитуда землетрясения составила 8,1.

В результате землетрясения погибли по меньшей мере 268 человек в Пакистане, 115 в Афганистане, включая 5 погибших в Джелалабаде и 12 учениц, погибших в результате давки в школе для девочек в афганской провинции Тахар, и 4 человека на севере Индии. В Пакистане толчки были ощутимы в крупных городах. По крайней мере 194 человека были доставлены в больницу в Свате и более 100 в больницу в Пешаваре. Все 190 поездов, курсирующих по путям Делийского метро, были остановлены в момент землетрясения. Каракорумское шоссе в Пакистане было закрыто.

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