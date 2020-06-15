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Землетрясение и цунами убили в Японии 27 000 человек

Алексей Агеев
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Катастрофические землетрясения, сопровождающиеся цунами, происходят на Японских островах в среднем каждые семь лет.

Одним из сильнейших было цунами во время землетрясения 1854 года. В результате катастрофы были разрушены крупнейшие японские города – Токио и Киото.

Сначала на берег наступила волна девятиметровой высоты. Вскоре она отхлынула, осушив прибрежье на большом расстоянии. В течение последующих 4-5 часов на берег обрушилось еще шесть крупных волн.

После этой трагедии на некоторых участках побережья острова Хонсю были возведены каменные стены в надежде защитить его от разрушительных волн.

Однако, несмотря на все старания японцев обезопасить себя, во время землетрясения 15 июня 1896 года остров Хонсю вновь сильно пострадал от опустошительных волн.

Через час после начала землетрясения на берег обрушилось около семи больших волн. Одна из них имела высоту более 30 метров. Вода стерла с лица земли город Минко, разрушила 10 тысяч зданий и забрала жизни 27 тысяч человек.

Зимой 2004 года цунами в Индийском океане унесло почти на порядок больше жизней — по некоторым оценкам от 225 до 300 тысяч человек погибло на курортах и в населенных пунктах, расположенных на побережьях Индии, Индонезии и Шри-Ланки, попавших в зону его влияния.

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