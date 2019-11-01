Завершилась битва за Заполярье во время ВОВ

Битва за Заполярье (Оборона Заполярья) – боевые действия во время Великой Отечественной войны, проходившие на территории Мурманской области, Северной Карелии и Петсамо, на Баренцевом, Белом и Карском морях. Действия шли между Советским союзом (при поддержке британских войск) и немецкими и финскими войсками с 29 июня 1941 года по 1 ноября 1944 года.

В рамках начавшейся войны против Советского Союза немецкое командование планировало захватить Кольский полуостров, и на то было несколько причин. Во-первых, для немцев важно было взять базу Северного флота СССР – незамерзающий порт Мурманск, который со страной соединяла Кировская железная дорога, поэтому Гитлеру было необходимо также срочно и её перерезать. У Финляндии, воевавшей тогда на стороне Германии, здесь был свой интерес – по их планам Кольский полуостров должен был стать их территорией. Для достижения этих целей была сконцентрирована армия «Норвегия» в составе 3-х корпусов – двух горных немецких и одного финского корпуса. Армию возглавлял генерал-полковник Николаус фон Фалькенхорст. В ней было 97 тысяч человек, более тысячи орудий и миномётов и сотня танков. Кроме того, «Норвегию» поддерживала части воздушного флота и Военно-морских сил Германии.

С советской стороны выступала 14-я армия, занимавшая оборону на Мурманском и Кандалакшском направлениях, под командованием Валериана Фролова. В армии было более 52 тысяч человек личного состава, 1150 орудий и миномётов, около 400 танков. С моря 14-ю армию прикрывали корабли и авиация Северного флота. Огромную помощь советским войскам оказывали и сами жители Мурманской области. Добровольцами на фронт ушли более 50 тысяч человек.

Битва за Заполярье была трудной для обеих сторон, виной тому местные климатические условия: горная тундра, болота, огромные валуны, длинная полярная ночь. 29 июня 1941 года немецкие и финские войска начали наступление, нанося главный удар на мурманском направлении и второстепенные на кандалакшском и лоухском. Но уже через неделю были остановлены советскими войсками. Противнику не дали выйти к железной дороге, заставив германскую армию обороняться. Немцы еще не раз предпринимали попытку захватить Мурманск, но всякий раз были остановлены советскими войсками, и в дальнейшем основные боевые действия переместились на море. Обстреливая город с воздуха, немцы почти полностью сожгли его, но остановить работу порта им не удалось. Весь 1943 год шла борьба за господство в воздухе, которое в конечном итоге было завоевано советской авиацией.

В 1944 году, после выхода Финляндии из войны, немцы усилили оборону, чтобы закрепиться на севере Кольского полуострова. 7 октября 1944 года советская армия перешла в наступление – началась Петсамо-Киркенесская операция – наступательная операция войск Карельского фронта и Северного флота, главной целью которой было окончательно разгромить группировку германских войск на Крайнем Севере и освободить Советское Заполярье. Главный удар советские войска нанесли из района озера Чапр по правому флангу 19-го немецкого корпуса в направлении на Луостари-Петсамо. Немцев удалось вытеснить с территории СССР, после чего советские войска пересекли норвежскую границу и 25 октября освободили норвежский город Киркенес. К 1 ноября район города Петсамо был полностью освобожден, а в Заполярье закончились все боевые действия. В итоге немецкому командованию не удалось достигнуть в Заполярье ни одной из поставленных целей. Войска противника понесли значительные потери, в ходе сражения было уничтожено 156 судов, 125 самолетов, погибло около 36 тысяч немецких солдат.

Изгнав фашистские войска из Киркенеса, Советский Союз добился того, что действия немецких ВМС на советских северных коммуникациях были ограничены, к тому же Германия лишилась возможности получать никелевую руду. В ходе Петсамо-Киркенесской операции были освобождены районы Заполярья, советская армия оказала огромную помощь в освобождении Норвегии. Но за победу в этом сражении пришлось заплатить большими потерями. За 3,5 года в боях на Кольском полуострове погибли 17 тысяч советских воинов.

В память погибших защитников Заполярья в 1974 году в Мурманске был возведен 42-метровый мемориал. Памятник, который в народе прозвали «Алёшей», сооружен на 173-метровой сопке, с прилегающей территорией 50 гектаров. В имя подвига войск, героизма и мужества населения Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 1944 года была учреждена медаль «За оборону Советского Заполярья». Медалью награждено свыше 350 тысяч воинов и трудящихся – участников обороны.

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