Пожар на Останкинской телебашне в 2000 году

Пожар на Останкинской телебашне с 27 по 28 августа 2000 года — одна из крупнейших техногенных катастроф, произошедших в Москве после распада СССР. В результате пожара погибли 3 человека, вещание большинства российских телеканалов на Москву и Московскую область было приостановлено.

27 августа 2000 года в башне произошёл сильный пожар. Очаг возгорания находился на высоте 460 метров. Полностью выгорели 3 этажа. В процессе ликвидации пожара в рухнувшем с высоты около 300 метров скоростном лифте погибли заместитель начальника УГПС СВАО Владимир Арсюков, решивший лично подняться на высоту очага пожара, и лифтёр Светлана Лосева, которая добровольно решила сопроводить лифт до очага возгорания. Третьим погибшим был слесарь-ремонтник Александр Шипилин.

Во время пожара от высокой температуры лопнули 120 из 149 тросов, обеспечивающих преднапряжение бетонной конструкции башни, но, вопреки обоснованным опасениям, башня устояла. Впоследствии тросы были восстановлены. Интенсивное горение фидеров, имевших внешние горючие полиэтиленовые оболочки, отмечали все участники тушения. При этом падающие вниз капли полиэтилена создавали на различных высотах вторичные очаги горения. При температуре около 1000 °С вниз полетели и горящие фрагменты разрушающихся фидеров. Попытки пожарных поставить преграды на пути этого огненного дождя с помощью асбестовых полотен успеха не имели. Выступающие конструкции оставляли зазоры в полотнах, сквозь которые фрагменты кабелей и расплава продолжали лететь вниз.

После пожара на Останкинской башне в 2000—2001 годах закончилась первичная реконструкция передатчиков и фидеров телеканалов «Культура», НТВ, ТВ6 и М1, в сентябре 2001 года была завершена установка новой передающей антенны ОРТ. 23 мая 2007 года начались строительно-ремонтные работы по благоустройству территории и помещений экскурсионного маршрута Останкинской телебашни. Восстановлено и усовершенствовано всё было к 14 февраля 2008 года. После месяца пилотных экскурсий было разрешено водить группы численностью не более 40 человек.

Из-за пожара каналы ОРТ и РТР некоторое время вели вещание на одной и той же частоте. В 15:30 мск 27 августа 2000 года оборвалось вещание почти всех телеканалов, вещавших с Останкинской телебашни. Дольше всех пытались продержаться в эфире «Первый канал» (до 2002 года — ОРТ) и РТР (нынешняя «Россия-1»), вещание которых оборвалось в 18:15 того же дня.

После этого в Москве вещали только кабельный телеканал «Столица» и телеканал ТНТ с Октябрьского поля, которые отдали своё эфирное время другим телеканалам (ОРТ и НТВ). Канал «Детский проект» отдал свой передатчик в пользование каналу «Культура». Вещание всех остальных телеканалов и радиостанций было прервано. Вещание на Москву прервали телеканалы НТВ, «ТВ-6», «Культура», СТС, «М1», радиостанция «Эхо Москвы» и другие средства массовой информации, но к 23:30 трансляция сигнала в регионы была восстановлена по резервным схемам. Также некоторые телеканалы испытывали серьёзные проблемы с вещанием и в других регионах России. Работа системы поясного вещания Первого канала «Орбита» была восстановлена в обычном режиме лишь вечером 29 августа.

После пожара телеканалы ОРТ и РТР создали совместный телеканал. На телеканале транслировались передачи обоих каналов, которые зрители «потеряли» из-за пожара, в основном это были транслируемые в то время телесериалы и выпуски новостей обоих каналов. Телеканал был запущен в тестовом режиме в 18:00 30 августа на 11-метровом канале (частоте канала «Россия-1») и вещал до 1 сентября 2000 года, когда вещание обоих каналов нормализовалось. С 31 августа началось вещание «ТВ-6» со здания НИИ Радио на улице Казакова. С 1 по 3 сентября 2000 года телеканалы НТВ и «Культура» также создали совместный телеканал. НТВ также предложило транслировать телеканалы по каналам «НТВ-Плюс», в результате чего в пакет этого спутникового оператора добавили каналы ОРТ, ТВЦ и ТВ-6. С 4 сентября 2000 года была восстановлена работа в эфире на своих частотах телеканалов ОРТ, РТР, ТВЦ, НТВ, «Культура», «Телеэкспо» и «ТВ-6». С 5 сентября заработали некоторые метровые и дециметровые телеканалы. Первым из дециметровых каналов в московское вещание вернулся телеканал REN-TV.

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