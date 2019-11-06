Вступил в строй Московский автосборочный завод имени КИМ (АЗЛК, «Москвич»)

Московский автосборочный завод вступил в строй 6 ноября 1930 года. Сначала здесь собирали из американских деталей легковые автомобили Ford-AA, а через два года после постройки нижегородского завода перешли на сборку автомобилей «ГАЗ-А» и «ГАЗ-АА» из отечественных комплектующих.

15 января 1939 года автосборочный завод имени КИМ (Коммунистического Интернационала Молодежи ) был переименован в «Московский автомобильный завод имени КИМ», на котором в 1941 году начался выпуск малолитражного автомобиля «КИМ-10». В 1945 году было принято постановление о крупносерийном производстве легкового автомобиля, а завод переименовали в МЗМА – Московский завод малолитражных автомобилей. Его первым серийным изделием стал «Москвич-400» (в его основе – популярный немецкий Opel Kadett выпуска 1938 года).

Этот легковой автомобиль появился на улицах столицы в 1947 году. В Москве первым индивидуальным владельцам стали выдавать номерные знаки серии МИ, которые шутливо расшифровывали как «могу искалечить».

Претерпев ряд модернизаций, «Москвич-400» ушел в апреле 1956 года на покой, уступив место совершенно новой конструкции – модели «Москвич-402». В 1958 году начат выпуск автомобиля «Москвич-407», в мае 1967 года с главного конвейера завода сошел миллионный автомобиль «Москвич-408», а в октябре того же года выпущена первая партия автомобилей «Москвич-412».

В октябре 1968 года в связи с 50-летим ВЛКСМ МЗМА переименован в Автомобильный завод имени Ленинского комсомола (АЗЛК). В сентябре 1986 года с конвейера завода сошел четырехмиллионный автомобиль «Москвич». В 1988 году закончено производство автомобилей «Москвич-2140», в 1989 году развернута работа по подготовке производства пикапа на базе модели 2141 и прицепа, в 1992 году освоен выпуск грузового автомобиля «Москвич-2335-пикап». В 1994 году совместно с Киевским авторемонтным заводом организован выпуск многоцелевой модели «Москвич-2901».

С середины 1990-х в связи с акционированием АЗЛК стал ОАО «Москвич». В 2001 году «Москвич» выпустил 800 автомобилей. В 2002 году конвейеры завода остановились. С тех пор АЗЛК производит только некоторые запчасти для «Москвичей».

В январе 2004 года на предприятии введено внешнее управление. В 2005 году на территории бывшего АЗЛК открылся франко-российский завод по производству легковых автомобилей «Автофрамос» – российская автомобилестроительная компания, совместное предприятие компании Renault и правительства Москвы. А само ОАО «Москвич» в 2006-м официально было объявлено банкротом.

Источник