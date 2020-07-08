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Всероссийский день семьи, любви и верности

Алексей Агеев
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Ежегодно 8 июля отмечается важный российский праздник — День семьи, любви и верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в России годом семьи.

Этот праздник учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы РФ, которая была поддержана всеми традиционными религиозными организациями России — ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви.

Идея праздника возникла у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.

В жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан.

Но семья — это еще и очень важная социальная единица, которая находится под охраной закона. В Статье 38 Конституции РФ четко изложено, что:

  1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
  2. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей.
  3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях.

У семейного праздника есть памятная медаль «За любовь и верность», которая вручается 8 июля, и очень нежный символ — ромашка, ведь этот полевой цветок издревле считался на Руси символом любви.

С каждым годом День семьи, любви и верности становится все более популярным. Во многих российских городах силами местных властей и общественных организаций проводятся различные праздничные и торжественные мероприятия — поздравительные концерты, различные выставки, чествование многодетных семей, супругов, проживших вместе более 25 лет, благотворительные акции и др. Кстати, у молодежи есть поверье, что брак, заключенный именно 8 июля, будет долгим и счастливым.

Главные события Дня семьи, любви и верности традиционно проходят на исторической родине праздника — в городе Муроме. Здесь организуются театральные представления, реконструкции сцен из жизнеописания святых Петра и Февронии, мастер-классы по редким ремеслам. Гости и жители города посещают ярмарки, аттракционы, участвуют в анимационных программах. Паломники посещают святые места и прикладываются к мощам муромских чудотворцев, моля их о помощи в поисках своей второй половины, либо о согласии в семьях, уважении и взаимопонимании.

Также уже стало традиционным проведение во многих российских городах и регионах информационно-просветительской акции «Подари мне жизнь!», приуроченной к данному празднику, которая направлена на снижение количества абортов в России и сохранение семейных ценностей. Все мероприятия широко освещаются в средствах массовой информации.

Ну и, конечно же, сегодняшняя дата — это замечательный повод собраться всей семьей, проявить особенную заботу о своих родных и близких. Ведь этому теплому празднику рады в любом доме, поэтому-то ему так легко шагается — выйдя из церковного календаря, он готов постучаться в каждую дверь.

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