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Всемирный день книги и авторского права

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Дата 23 апреля — символическая для мировой литературы — стала поводом для учреждения Всемирного дня книги и авторского права.

В этот день в 1616 году ушли из жизни М.Сервантес, У.Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или смерти таких известных авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж.Пла и Мануэль Мехиа Вальехо.

Вполне естественно, что проходившая в 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества. Тогда и был учрежден Всемирный день книги и авторского права и Премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской литературе.

Решение было принято с целью просвещения, развития осознания культурных традиций, а также с учётом того, что книги являются наибольшим средством распространения знания, самым надёжным способом его сохранения.

Благодаря книге мы получаем доступ не только к знаниям, но и идеям, духовным и моральным ценностям, к пониманию красоты и творческим достижениям человека. Носитель информации, основа образования и творчества, книга даёт возможность каждой культуре рассказать о себе, знакомит с обычаями и традициями разных народов.

Отмечая Всемирный День книги и авторского права, мы все должны особое внимание уделить важной роли книги в сохранении и приумножении культуры каждого государства. Ведь книга — это лучший помощник в наших общих усилиях по защите и обогащению культурного наследия человечества.

Поэтому ежегодно число различных инициатив и мероприятий, приуроченных к этому Дню растет, расширяется их география проведения. Среди самых популярных во многих странах мира традиционно — это книжные ярмарки и выставки, публичные чтения произведений мировых классиков литературы и различные культурно-развлекательные мероприятия.

Но в 2020 году в связи с пандемией коронавируса все публичные праздничные мероприятия могут быть отменены.

Существует еще одна традиция у сегодняшнего праздника — ежегодно, начиная с 2001 года, в этот день называется город, которому присвоено звание Мировой столицы книги (присуждается на 1 год). В отборочный комитет входят представители ЮНЕСКО и трех международных профессиональных книгоиздательских организаций — Международного союза издателей (МСИ), Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) и Международной федерации книготорговцев (МФК).

Присвоение этого звания является свидетельством желания городов содействовать развитию книгоиздательского дела и чтения, а также сотрудничества между основными партнерами в книгоиздательском деле. Мировыми столицами книги становились очень разные города: Мадрид (Испания), Александрия (Египет), Нью Дели (Индия), Монреаль (Канада), Богота (Колумбия), Бейрут (Ливан), Любляна (Словения), Буэнос Айрес (Аргентина), Ереван (Армения), Бангкок (Таиланд), Порт-Харкорт (Нигерия), Вроцлав (Польша), Афины (Греция), Шарджи (ОАЭ) и другие.

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