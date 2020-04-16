Всемирный день голоса

16 апреля отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека. Речь идёт о Всемирном дне голоса. В действительности этот праздник, идея отмечать который появилась в конце 1990-х годов, посвящён феномену голоса человека и его роли в жизни людей.

Инициатором учреждения международного праздника выступила Американская Академия отоларингологии. В России к празднованию этого дня присоединились в 2006 году.

Цель учреждения Международного дня голоса – привлечение внимания врачей-специалистов, а также всех людей на Земле к феномену человеческого голоса – дару, позволяющему людям общаться, выражать свои эмоции и чувства, радовать красотой звучания и т.д.

Традиционно 16 апреля во всех странах, присоединившихся к празднованию Дня, проходят мероприятия с участием врачей-специалистов, чья специализация напрямую или косвенно связана с поддержанием здоровья голоса человека, профилактикой и лечением заболеваний голосового аппарата. Семинары, лекции и симпозиумы собирают врачей, как на уровне регионов, так и на международном уровне, позволяя обмениваться опытом. В них принимают участие фониатры, оториноларингологи, невропатологи, эндокринологи.

Отдельные мероприятия (дни открытых дверей и концерты) проводят представители профессий, где голос играет ключевую роль: дикторы, теле и радиоведущие, актёры, певцы, журналисты и другие. Так, послом Международного дня голоса в России в 2015 году стала оперная певица Светлана Феодулова – обладательница самого высокого голоса в мире.

Специалисты-медики и профессионалы, чья работа и призвание связаны с голосовым аппаратом, неустанно повторяют о том, что для сохранения голоса и профилактики заболеваний голосового аппарата в первую очередь необходимо придерживаться несложных (базовых) правил здорового образа жизни. Среди основных причин, вызывающих проблемы с голосом они называют вредные привычки (в первую очередь – курение), а также пренебрежение к профилактике простудных заболеваний и стрессовые ситуации.

Непременным участником мероприятий, посвящённых Международному Дню голоса в России, является Федеральный научно-клинический Центр оториноларингологии России.

Среди наиболее интересных и необычных методов осознания важности голоса в повседневной жизни можно назвать способ, предложенный британскими специалистами и названный «Час тишины», когда во время повседневной активности или работы предлагается прекратить использовать голос на один час и попытаться решить все возникшие за это время вопросы, задачи и проблемы без его использования.

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