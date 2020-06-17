Всемирный день борьбы с засухой

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Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, отмечаемый во всём мире ежегодно 17 июня, установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году (резолюция 49/115). Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года.

Конвенция предписывала государствам посвящать мероприятия этого Дня повышению информированности о необходимости международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и последствиями засухи, а также о ходе осуществления положений Конвенции по борьбе с опустыниванием.

Также Генеральная Ассамблея ООН провозгласила период с января 2010 года по декабрь 2020 года Десятилетием ООН, посвящённым пустыням и борьбе с опустыниванием. Его цель — содействие проведению мероприятий по охране засушливых земель (резолюция 62/195 от 2007 года).

Опустынивание — это один из наиболее тревожных мировых процессов деградации окружающей среды нашего времени. Деградации подвергается треть поверхности Земли, что соответственно угрожает здоровью и источникам средств к сосуществованию более 1 миллиарда людей. Каждый год опустынивание и засуха приводят к потерям сельскохозяйственной продукции ориентировочно на сумму в 42 миллиарда долларов.

Проблема опустынивания — это проблема мирового значения, которая имеет серьезные последствия для системы международной экологической безопасности, усилий по искоренению нищеты, социально-экономической стабильности и устойчивого развития. Последствиями опустынивания и засухи являются отсутствие продовольственной безопасности, голод и нищета. Связанная с этим социальная, экономическая и политическая напряженность может приводить к возникновению конфликтов, дальнейшему обнищанию и усилению деградации земель. Рост масштабов опустынивания во всем мире угрожает на миллионы увеличить число бедняков, вынужденных искать новое пристанище и средства к существованию.

Например, общая площадь почв России, подверженных процессам опустынивания или потенциально опасных в этом отношении, составляет по различным оценкам от 50 до 100 миллионов гектаров. Это районы Поволжья, Предкавказья, Забайкалья, Калмыкии и Астраханская область. Специалисты называют наиболее засушливыми 1891, 1911, 1921, 1931, 1936, 1946, 1954, 1957, 1967, 1971 и 2010 годы. Чаще всего от засухи страдают Среднее и Нижнее Поволжье и бассейн реки Урал, а в результате засухи Россия недополучает до 24 миллионов тонн зерна.

Что может помочь в сокращении опустынивания:

— Лесовозобновление и лесовосстановление.

— Управление водными ресурсами — экономное использование, повторное использование очищенной воды, сбор дождевой воды, опреснение или непосредственное использование морской воды для солеустойчивых растений.

— Закрепление почвы за счет использования ветрозащитных насаждений и специальных ограждений от песка.

— Обогащение и удобрение почвы.

— Метод естественной регенерации земель (farmer managed natural regeneration), заключающийся в систематическом восстановлении деревьев и кустарников из пней, корней и семян.

Каждый год Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой посвящен определенной теме. В разные годы ими были следующие слова: «Красота пустынь — проблема опустынивания», «Опустынивание и изменение климата — единая глобальная проблема», «Сохранение земельных и водных ресурсов = Защита нашего общего будущего», «Улучшение качества жизни через повышение плодородия почвы», «Не дайте засохнуть нашему будущему», «Бесплатной еды не бывает. Инвестируйте в здоровье почв», «Всеобъемлющее сотрудничество в целях предотвращения деградации земель», «Продовольствие. Корма. Волокно» и другие.

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