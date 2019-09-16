Впервые в истории мореплавания сквозным рейдом пройден путь из Владивостока в Архангельск

Борис Андреевич Вилькицкий (1885-1961) — русский гидрограф, геодезист, исследователь Арктики — в 1915 году впервые в истории мореплавания прошел сквозным рейдом в западном направлении по Северному морскому пути из Владивостока в Архангельск.

В 1914 году перед гидрографической экспедицией Бориса Андреевича Вилькицкого была поставлена задача совершить переход Северным морским путем с востока на запад с одновременным выполнением научных исследований. Ледокольные пароходы «Вайгач» и «Таймыр» вышли из Владивостока 7 июля 1914 года. Переход проходил в сложных гидрометеорологических, навигационных условиях во льдах. С сентября 1914 по июль 1915 года суда зимовали во льдах в заливе Толля у Таймыра. Под руководством Вилькицкого моряки и специалисты-гидрографы продолжали вести исследовательские работы.

Впервые в истории экспедиция пыталась применить в Арктике самолет, который, однако, вышел из строя в первом же испытательном полете. Освободившись из ледового плена, гидрографические суда продолжили движение на Запад и 16 сентября 1915 года прибыли в Архангельск. Так завершилось первое в истории мирового мореплавания сквозное плавание Северным морским путем. Экспедиция произвела многочисленные наблюдения над господствующими ветрами, течениями, толщиной и состоянием льдов, их перемещением, глубинами северных морей, составила описи ряда мысов, уточнила координаты пунктов южного побережья архипелага Северная земля. Между Карским морем и морем Лаптевых был открыт пролив, названный в честь начальника экспедиции.

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