В СССР началось следствие по «Трофейному делу»

-

«Трофейное (или генеральское) дело» – это кампания органов государственной безопасности СССР в 1946-1948 годах, начатая по личному указанию И.Сталина и при активном участии министра госбезопасности В.Абакумова, бывшего руководителя СМЕРШа. Официально ее целью было выявление злоупотреблений среди генералитета, но, по мнению многих историков, это был повод «свалить» Маршала Жукова.

Георгий Жуков был великим полководцем своего времени, и его авторитет среди народа и армии был непререкаем, тем более после победы в Великой Отечественной войне. Авторитет был и у других советских военачальников – полководцев Победы. И все это не нравилось приближенным Сталина и, конечно же, ему самому.

Как свидетельствуют документальные источники, частные разговоры высокопоставленных военных тогда еще начальник СМЕРШа Абакумов записывал для Сталина еще с 1943 года. Когда они собирались вместе, особо никто не лукавил, говорили прямо, прошедшим войну генералам многое было видно.

Первым среди высшего командного состава Вооруженных сил СССР был арестован маршал авиации А.Новиков, дважды Герой Советского Союза, один из выдающихся полководцев войны. Во время «пьяных бесед» он критически высказался о сыне Сталина Василии, от которого всегда требовал неукоснительного соблюдения воинской дисциплины, а в конце 1945 года не подписал представления о присвоении ему звания генерал-майора авиации. Новиков был арестован 30 апреля 1946 года по обвинению во вредительстве. Из него выбивали показания против Жукова. И он, в конце концов, их подписал…

1 июня 1946 года состоялось заседание Главного Военного Совета, на котором разбиралось дело Жукова по материалам допроса Новикова. Маршала обвинили в подготовке военного заговора с целью государственного переворота и в преувеличении собственной роли в ходе войны и в деле разгрома Гитлера с личной формулировкой И.В. Сталина «присваивал себе разработку операций, к которым не имел никакого отношения». Однако практически все высшие военачальники высказались в поддержку Жукова.

Понимая, что такая попытка обвинить маршала не удалась, решили идти по другому пути – тогда и появилось так называемое «Трофейное дело», а Георгий Константинович был обвинен в незаконном присвоении трофеев. 4 июня 1946 года началось следствие по данному делу. За короткий срок были собраны свидетельства, что Жуков вывез из Германии большое количество мебели, посуды, оружия, произведений искусства, драгоценностей и различное другое трофейное имущество для своего личного пользования.

А дальше последовали массовые аресты генералов и офицеров, близких к Жукову. У них выколачивали «признательные» показания, направленные на дальнейшую дискредитацию маршала в глазах народа. Кстати, Новиков также стал фигурантом «трофейного дела». И еще 12 крупных военачальников.

Сам Жуков пострадал меньше всех – его сняли с должности Главкома сухопутных войск СССР и «сослали» из Москвы командовать войсками Одесского военного округа, а затем – Уральского. Но способ «уничтожения» выбрали правильно: героя войны унизили в глазах народа и заставили оправдываться в мародерстве. Хотя сам Жуков не сдавался и продолжал «дерзить».

Остальные же обвиняемые пострадали больше – например, генералы Телегин, Крюков, Терентьев и Минюк были сняты с должностей и получили от 10 до 25 лет лагерей, а Кулика, Гордова и Рыбальченко вообще расстреляли. Кто-то умер во время следствия, от пыток.

Лишь после смерти Сталина всех реабилитировали, заключенных отпустили, а Жукова вернули из политического «изгнания» – в марте 1953 года он был назначен на должность первого заместителя министра обороны СССР. А 4 декабря 1954 года состоялся суд над Абакумовым и несколькими следователями, фабриковавшими под его руководством дела, в том числе и «Трофейное дело». На этом процессе Новиков, уже реабилитированный и восстановленный в воинском звании, давал свидетельские показания, о том, как из него «добывали» показания против Жукова. Сам же Абакумов в своем последнем слове на суде, накануне расстрела, настаивал: «…Я ничего не делал сам. Сталиным давались указания, а я их выполнял».

Источник