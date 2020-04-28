В США запатентовали воздушный кондиционер

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28 апреля 1914 года в США был запатентован воздушный кондиционер. Кондиционер предназначен для поддержания нужной температуры и влажности в помещении. Вентилируя воздух, он очищает его, пропуская воздушный поток через специальные фильтры.

Впервые о кондиционере, как изобретении, стало известно в 1815 году, когда француз Жанн Шабаннес запатентовал метод кондиционирования воздушного потока и способ регулирования температуры в зданиях. Несмотря на перспективную идею кондиционирования воздушной среды помещения, ее практического применения пришлось ждать довольно долго.

Только в 1902 году в США инженер-изобретатель Уиллис Карриер собрал первую в мире промышленную холодильную машину для типографии в Нью-Йорке. Причем эта первая климатическая техника, являющаяся предком кондиционера, была предназначена не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, сильно ухудшавшей качество печати.

Поняв все плюсы такой техники, вскоре началась повсеместная установка кондиционеров в театрах и магазинах. Несмотря на дороговизну такой установки, практичные американцы не жалели денег, так как комфортная прохлада в помещениях, которую создавал кондиционер даже в самые жаркие месяцы, очень эффективно привлекала посетителей.

Отлично сориентировались и американские производители техники. Например, американская компания «General Electric», выпустив в 1929 году первый комнатный кондиционер, стала родоначальником всех современных кондиционеров и на долгое время закрепилась в списке лидеров по изготовлению систем кондиционирования. Поскольку в качестве хладагента в этом устройстве использовался аммиак, пары которого небезопасны для человека, компрессор и конденсатор кондиционера были вынесены на улицу.

Начиная с 1931 года, когда был изобретен безопасный для человеческого организма фреон, конструкторы собрали все узлы и агрегаты кондиционера в одном корпусе. Так появились первые оконные кондиционеры, далекие потомки которых успешно работают и в наши дни.

Хотя американские компании старались быть лидерами в области систем кондиционирования, с конца 1950-х годов их начали постепенно вытеснять японские компании. Именно японцы первыми стали изготавливать сплит-системы (разделенные на внешний и внутренний блоки кондиционеры).

С течением времени кондиционеры становились все мощнее и функциональнее, срок их службы увеличивался. Современные кондиционеры кроме охлаждения воздуха (основная цель их использования) также могут нагревать воздух, ионизировать, осушать, вентилировать и очищать, увеличивать содержание кислорода в воздухе.

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