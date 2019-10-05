В РСФСР основан советский уголовный розыск

Советский уголовный розыск был основан 5 октября 1918 года решением Наркомата внутренних дел РСФСР, утвердившим «Положение об организации отделов уголовного розыска», в котором излагались основы организации и задачи этой службы:

«В различных пунктах РСФСР для охраны революционного порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом учреждается на основании следующего положения при всех губернских управлениях советской рабоче-крестьянской милиции в городах, как уездных, так и посадах с народонаселением не менее 40 000 – 45 000 жителей, отделения уголовного розыска…Все существующие ныне уголовно-розыскные учреждения должны быть реорганизованы и изменены согласно данному положению…».

Общее руководство уголовным розыском на местах было возложено на организованное в составе Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД РСФСР Центральное управление уголовного розыска.

Уголовно-розыскные учреждения существовали, конечно же, и в царской России, и после Октябрьской революции весь штат уголовного розыска Москвы во главе с его начальником Маршалком остался на своих местах и признал Советскую власть. Опытные специалисты, лично знающие в лицо сотни уголовников, способные по кличке или «почерку» безошибочно определить преступника, сотрудники дореволюционного уголовного розыска высоко ценились руководством московской милиции, на них также была возложена задача по подготовке новых сотрудников, направляемых в МУР из числа рабочих, солдат и балтийских матросов.

К середине 1918 года в столице орудовало свыше 30 крупных банд преступников-профессионалов. Только в январе 1919 года они совершили 60 дерзких вооруженных нападений, сопровождавшихся убийствами и насилием. Бандиты стремились не только держать в страхе население города, но и запугивать работников правоохранительных органов. Становилось все более очевидным, что бандитизм принимает политический характер и начинает подрывать основы государственности.

Уже в начале 1920-х годов к ведению уголовного розыска было отнесено раскрытие всех преступлений, не носивших политический характер. В январе 1919 года по прямому указанию Председателя Совнаркома советской России В.И. Ленина разрабатывается общий план мер борьбы с бандитизмом в новой столице – Москве. Согласно этому плану вся ответственность за борьбу с уголовной преступностью возлагалась на Московский уголовный розыск.

Активная деятельность сотрудников МУРа привела к тому, что уже в 1920 году количество разбоев по сравнению с 1919 годом сократилось в три раза, грабежей – в девять раз, число убийств уменьшилось на одну треть. Успехи Московского уголовного розыска в борьбе с бандитизмом и уголовной преступностью в 1919 году снискали ему заслуженную славу одного из лучших розыскных аппаратов страны.

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