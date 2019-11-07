В России произошла Октябрьская революция

По старому юлианскому календарю, который в то время был принят в России, Октябрьская революция произошла 25 октября 1917 года. Но поскольку в феврале 1918 года на территории России был введен григорианский календарь, уже первая революционная годовщина отмечалась 7 ноября. Но в историю это событие вошло как Октябрьская революция 1917 года. Организаторами революции являлись Владимир Ленин, Лев Троцкий, Яков Свердлов и др.

В ночь с 7 на 8 ноября 1917 года в Петрограде произошло восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера «Аврора», вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец.

В результате Временное правительство было свергнуто и заменено новым, сформированным на II Съезде Советов (большинство мест в котором ещё до этого принадлежало партии большевиков — РСДРП (б) в союзе с меньшевиками, эсерами и крестьянскими фракциями). В избранное Советом правительство вошли только большевики и левые эсеры, остальные организации отказались от участия в восстании. Провозглашенная большевиками Власть Советов просуществовала в России 73 года.

Существует широкий спектр оценок Октябрьской революции. Для одних — это национальная катастрофа, приведшая к Гражданской войне и установлению в России тоталитарной системы правления (либо, наоборот, к гибели Великой России как империи). Для других — величайшее прогрессивное событие в истории человечества, позволившее отказаться от капитализма и спасти Россию от феодальных пережитков. Между этими крайностями есть и ряд промежуточных точек зрения.

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