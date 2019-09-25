В Москве открыт Павловский госпиталь — первая публичная больница в России

Павловская больница была первой в ряду больниц, которыми славилась Москва. В 1762 году Екатерина II с наследником Павлом прибыли в Москву. Внезапно он серьезно заболел, и для лечения призвали лучших медиков. Все обошлось, и в память об избавлении Павла Петровича был издан указ об открытии в Москве больницы для бедных. Для постройки выбрали усадьбу генерала Глебова, прилично задолжавшего казне.

25 сентября 1763 года в больнице, получившей название Павловской, начался прием больных. А чтобы не забывалось событие, ставшее причиной возникновения больницы, отчеканили медаль с изображением будущего царя и надписью: «Освобождаясь сам от болезней, о больных помышляет».

С момента учреждения больницы были определены главные принципы ее деятельности: больница объявлялась бесплатной и предназначалась для лечения бедных и неимущих, финансировалась из личных средств цесаревича Павла Петровича. А после его кончины больница перешла под опеку к его супруге – вдовствующей императрицы Марии Федоровне, которая щедро финансировала лечебницу.

Первоначально больница была на «25 кроватей», но уже в 1766 году был выстроен большой деревянный корпус с церковью и 2 флигеля для служащих. В 1784 году этот корпус сгорел, а другие строения сильно обветшали. И в 1807 году при содействии Марии Федоровны было построено большое каменное здание дворцового типа в 3 этажа с церковью в центре.

Постепенно количество мест для больных увеличивалось, и требовались новые помещения. В 1829 году возвели еще 2 каменных флигеля, 2 корпуса для квартир врачей, чиновников, духовенства и персонала, в 1866 году построили каменную часовню с усыпальницей и комнатой для вскрытия умерших. Позже был устроен даже конференц-зал, где разместились портреты основателя больницы, главных директоров и управляющих.

В феврале 1904 года по приказу уже Николая II при больнице были организованы курсы подготовки санитаров, что положило начало преподавательской деятельности. Лечебно-медицинская часть в больнице всегда была поставлена на высоте требований науки, на заведование назначались выдающиеся деятели медицины. Здесь работали: Левенталь, Лорей, Уроносов, Рейн, Виноградов, Нестеров и другие.

Сегодня больница — медицинский центр на 1000 койко-мест, сложный комплекс зданий из тридцати корпусов разной этажности, раскинувшихся на территории в 13 гектар.

С самого начала своего образования и до сегодняшнего дня Павловская больница является крупнейшим медицинским и научным центром, вносящим вклад в изучение хронической сердечной недостаточности, и великолепным памятником архитектуры и искусства 18-19 веков.

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