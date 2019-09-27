В Москве арестован британский разведчик Сидней Джордж Рейли

27 сентября 1925 года в Москве сотрудниками Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) был арестован Сидней Джордж Рейли – британский разведчик, действовавший в 1905-1914 годах в России и в Европе.

В России Рейли появился в 1918 году и занялся организацией английской агентурной сети с внедрением в круги красных комиссаров. В Москве он вел разведработу и организовывал заговоры против большевиков. Рейли легко и свободно вербовал советских служащих и получал от них нужные ему документы, в том числе свободный пропуск в Кремль по подлинному удостоверению сотрудника ЧК.

Ему удалось убийство эсером Блюмкиным немецкого посла Мирбаха и покушение на Ленина 30 августа 1918 года. После чего, на заочном суде в ноябре 1918 года в Москве Рейли был приговорён к расстрелу и объявлен вне закона.

В Англии, куда Рейли сбежал от ОГПУ, он стал консультантом Черчилля по русским вопросам и возглавил организацию борьбы с Советской властью. Рейли откровенно писал, что большевики – «раковая опухоль, поражающая основы цивилизации», «архивраги человеческой расы», «Любой ценой эта мерзость, народившаяся в России, должна быть уничтожена».

В 1925 году Сидней Рейли получил от своего друга и соратника Джорджа Хилла (сотрудника ОГПУ) приглашение встретиться с лидерами антисоветского подполья в Москве. Охотно согласившись, в сентябре 1925 года он прибыл в Москву для встречи с представителями антисоветской организации «Трест», не подозревая, что «Трест» – создание ОГПУ. Рейли распланировал работу «московского подполья», передав ему немалую сумму денег, после чего был арестован чекистами.

Спустя месяц после ареста разведчика расстреляли по приговору Ревтрибунала, вынесенному заочно еще в 1918 году. В ОГПУ составили официальный документ, что он был застрелен без суда и следствия на дороге в Богородск. На этом закончилась карьера Сиднея Рейли, которого называют королём шпионажа 20 века, асом Перманентной Революции.

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