В Эгейском море затонул «Британик» (близнец «Титаника»)

Ранним утром 21 ноября 1916 года в Эгейском море затонул «Британик» — корабль-близнец «Титаника». Самое большое судно того времени, «Британик» был переоборудован под госпиталь и активно участвовал в военных действиях Первой мировой войны. Он был одним из пяти лайнеров компании «Уайт Стар Лайн», потопленных во время войны.

«Британик» — госпитальное судно Его Величества, строившийся первоначально, как пассажирский лайнер «Гигантик», был последним из серии трёх лайнеров класса «Олимпик». Он задумывался как замена погибшему «Титанику» и обладал рядом усовершенствований — например, водонепроницаемые переборки проходили и через палубы с каютами первого класса.

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Однако ему так и не удалось оказаться на линии Саутгемптон — Нью-Йорк, для которой он строился. Вместо этого лайнер сразу же был реквизирован Британским Адмиралтейством, которое переоборудовало его в госпитальное судно. В этом качестве «Британик» принимал на борт более 3000 пациентов.

В ноябре 1915 года лайнер был зачислен в состав флота и отправлен на Средиземное море, где совершил пять успешных рейсов в восточное Средиземноморье и вывез в общей сложности 15 000 солдат Британской империи.

21 ноября 1916 года, налетев на немецкую мину в Эгейском море, лайнер «Британик» опрокинулся и затонул всего за 55 минут. Благодаря хорошо организованной спасательной работе, из 1 136 раненых и членов команды, находившихся на палубе, погибли только 21 человек. Жертвами стали те, кто не успел спрыгнуть с высоко поднявшейся над водой кормы со все еще вращающимися ходовыми винтами.

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В 2000 году режиссером Брайаном Тренчард-Смитом был снят художественный фильм «Британик».

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