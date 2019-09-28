В Балтийском море затонул грузопассажирский паром «Эстония»

Ночью 28 сентября 1994 года во время шторма в водах Балтики близ финского острова Уте затонул грузопассажирский паром «Эстония», совершавший рейс между Таллинном и Стокгольмом. Это крупнейшая катастрофа в Балтийском море, в результате которой погибли 852 человека, спаслись 137.

Паром, построенный в 1980 году в Германии, был рассчитан на 2 тысячи пассажиров и 460 легковых машин. Судовая команда в роковом рейсе состояла полностью из эстонцев, а пассажирами в большинстве своем были пожилые шведы.

Международная комиссия по расследованию обстоятельств гибели «Эстонии» пришла к выводу, что причиной катастрофы явились конструктивные недостатки носового люка, слишком большая скорость судна и сильный шторм.

В 1995 году Швеция, Финляндия и Эстония подписали соглашение об объявлении корпуса парома «Эстония» братской могилой без права обследования и ведения там каких-либо работ. К соглашению также присоединились Дания, Великобритания, Россия и Латвия.

Существует и другая версия гибели парома. В 1999 году комиссия экспертов, работавшая по заказу немецкой верфи «Майер-верф», где была построена «Эстония», сделала заключение о том, что причиной катастрофы стало использование взрывных устройств. Как заявил председатель группы экспертов В.Хюммель, паром был взорван по предположениям экспертов российскими спецслужбами, чтобы предотвратить контрабандный вывоз на Запад некоего сверхсекретного оружия, украденного во время вывода российских войск с военных баз в Эстонии.

Международная комиссия эту версию опровергла.

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