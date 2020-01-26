В 1525 году выпустили первый печатный вариант карты Руси

Картография появилась ещё до появления письменности в первобытном обществе — например, сохранились карты в форме наскальных рисунков в итальянской долине Камоника, относящиеся к бронзовому веку; древнеегипетские и вавилонские карты, относящиеся к 3-1 тысячелетию до н. э.

Древнегреческий учёный Клавдий Птолемей составил обширный справочник по координатам различных точек и учебник по составлению карт. Труды Птолемея были вершиной древнегреческого картографического знания. После этого сведения лишь обобщались, а в последующие эпохи картографическое знание пришло в упадок.

По сохранившимся данным, история картографии на Руси началась в допетровские времена. С 14 века собственники земли на Руси должны были иметь чертежи своих владений. Эти карты составлялись на березовой коре.

После создания единого государства, в следующем веке возникла необходимость изучения и систематического описания всей территории страны. «Чертеж московских земель», который давал геометрическую характеристику объединенного государства, появился в 1497 году.

Карта государства Российского была составлена после работы русского путешественника Дмитрия Герасимова «Писцовая карта России», и делалась она по опросам и рассказам.

Архивы Ивана Грозного насчитывают 248 карт, в его царствование было написано первое геодезическое руководство «Книга, именуемая геометрия, или землемерие радиксом и циркулем…».

По одной из версий, первый печатный вариант карты Руси — карта Московских земель — датируется 26 января 1525 года.

В 1667 году по приказу воеводы П.И. Годунова была составлена карта Сибири, копия с которой сохранилась в Стокгольмском государственном архиве.

Современная картография — сложная многопрофильная наука, тесно связанная с геодезическими и географическими науками. Геодезия доставляет ей точные данные о форме и размерах Земли, а топография и аэрофототопография — первичные картографические источники — крупномасштабные топографические карты, которые образуют исходную основу всех географических карт.

Источник