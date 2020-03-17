Трагедия на космодроме «Плесецк»

18 марта 1980 года на испытательном космодроме «Плесецк» (Архангельская область) произошла катастрофа, приведшая к многочисленным человеческим жертвам, – при подготовке к запуску ракеты-носителя «Восток-2М» на пусковой установке произошёл взрыв.

Данные ракеты-носители были созданы на базе первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 и ее модификации Р-7А и долгие годы составляли основу транспортной космической системы СССР. С их помощью на орбиты выводились различные типы спутников и пилотируемые корабли. Вообще, ракета «Восток-2М» характеризовалась очень высокой надежностью, её первый пуск с «Плесецка» состоялся 17 марта 1966 года. И в 1970-1980-х ежегодно с космодромов «Байконур» и «Плесецк» стартовало более 60 данного типа ракет, и за эти годы проведения пусков имела место только одна авария и два несостоявшихся пуска.

Очередной плановый пуск ракеты-носителя «Восток-2М» с космическим аппаратом военного назначения был запланирован на 21 час 16 минут 18 марта 1980 года. Накануне, 17 марта, ракета была установлена в стартовом сооружении и без замечаний прошла все необходимые испытания. В соответствии с технологическим графиком началась ее заправка компонентами ракетного топлива. К 19 часам 18 марта все блоки ракеты были полностью заправлены керосином, завершалась заправка перекисью водорода, и продолжалась заправка жидким кислородом и азотом.

Но за 2 часа 15 минут до запланированного запуска произошёл взрыв – в 19-01 часов 18 марта 1980 года яркая вспышка осветила местность, в течение 30 секунд серия нескольких взрывов полностью уничтожила ракету, и огромное пламя охватило всю пусковую установку. Смесь 179 тонн жидкого кислорода и 73 тонн керосина превратила стартовый комплекс в огненный ад – горел даже металл стартовых конструкций.

Разрушение было столь быстрым, что от военнослужащих, находящихся там, не было получено ни одного сигнала тревоги. Только капитан А.Кукушкин успел крикнуть по шлемофонной связи: «Снять напряжение с борта!». Всего во время аварии на своих рабочих местах, в непосредственной близости от ракеты, находились и выполняли соответствующие технические задачи 141 человек. В результате взрыва на пусковой установке погибло 44 военнослужащих, более 40 получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в госпиталь, где ещё 4 человека впоследствии скончались.

Но именно благодаря мужеству и отваге участников спасательной операции, множество людей всё же удалось вывести в безопасное место. В течение трёх дней, пока шла полная ликвидация пожара, шли поиски и извлечение тел погибших силами офицеров и солдат аварийно-спасательной команды.

Буквально через несколько часов после этой катастрофы на полигон прибыла Государственная комиссия из Москвы для расследования причин случившегося, которую возглавил заместитель Председателя Совета Министров СССР Л.В. Смирнов. В работе комиссии приняли участие не только военные, но и ведущие ученые, специалисты и испытатели ракетно-космической техники. Хотя было собрано множество показаний очевидцев, но многие из них находились на значительном удалении от ракеты в момент взрыва. В результате комиссия выдвинула девять версий причин катастрофы, которые основывались на взрыве перекиси водорода в различных частях ракеты. Вообще, перекись водорода – это крайне неустойчивое химическое соединение, и любая соринка или использование нештатных материалов могут вызвать взрывообразное каталитическое разложение перекиси с выделением большого количества чрезвычайно активного, раскаленного атомарного кислорода, способного поджечь все, что может гореть.

Тогда, в 1980 году, правительственная комиссия, к сожалению, не до конца изучив все версии аварии, назвала причиной взрыва неправильные действия боевого расчета, готовившего пуск. Комиссия «установила», что в месте подключения заправочного шланга к баку с жидким кислородом третьей ступени имелась течь, и расчёт намеревался устранить её, обмотав стык мокрой тканью, что и привело потом к взрыву, и, в конечном итоге, заключила, что причиной катастрофы стал «взрыв (воспламенение) пропитанной кислородом ткани в результате несанкционированных действий одного из номеров боевого расчета». Но те, кто мог бы это опровергнуть, погибли вместе с ракетой.

Однако, уже через год, 23 июля 1981 года, при подготовке очередной ракеты-носителя аналогичная трагедия могла повториться. Лишь благодаря грамотным действиям боевого расчета её удалось избежать. В ходе расследования удалось установить, что причины несостоявшейся аварии и катастрофы 18 марта 1980 года идентичны – использование для изготовления фильтров перекиси водорода каталитически активных материалов. То есть разложение перекиси началось еще в наземных магистралях и завершилось взрывом на борту ракеты. Однако доказать документально, что при заправке взорвавшейся ракеты были использованы некондиционные фильтры, и добиться пересмотра решения Госкомиссии в то время оказалось невозможным.

Лишь спустя 16 лет, усилиями ветеранов космодрома, этот вывод был признан ошибочным, а военные реабилитированы. Так, 5 февраля 1996 года на основании Акта межведомственной комиссии по дополнительному расследованию причин катастрофы 18 марта 1980 года было подписано Решение №Н-4075 о реабилитации боевого расчета 1-го ГИК МО, в котором было признано, что катастрофа произошла не по вине личного состава боевого расчета космодрома. 11 декабря 1999 года на специальном заседании Комиссии по военно-промышленным вопросам при Правительстве РФ было принято решение об окончательной реабилитации и признании невиновным личного состава боевого расчета в катастрофе 18 марта 1980 года.

На самом же космодроме «Плесецк», день 18 марта считается днем памяти и скорби. Каковы бы ни были выводы комиссий, но воспоминания очевидцев сохранили примеры мужества, верности воинскому долгу и товарищеской взаимопомощи, когда командиры спасали своих подчиненных и подчиненные выносили из огня своих командиров. Каждый год 18 марта военнослужащие и ветераны космодрома, а также многие жители города Мирный приходят к памятнику покорителям космоса, погибшим при испытаниях ракетно-космической техники, где участвуют в траурном митинге.

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