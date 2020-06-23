Террористы взорвали Boeing 747 под Корком

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Катастрофа Boeing 747 под Корком — крупная авиационная катастрофа в результате теракта, произошедшая в воскресенье 23 июня 1985 года в небе над Атлантическим океаном. Авиалайнер Boeing 747-237B авиакомпании Air-India совершал плановый рейс AI182 по маршруту Монреаль—Лондон—Дели—Бомбей, но при подлёте к Лондону (в 176 километрах от Корка (Ирландия)) на его борту прогремел взрыв, уничтоживший самолёт. Погибли все находившиеся на его борту 329 человек — 307 пассажиров и 22 члена экипажа.

Катастрофа рейса 182 стала крупнейшей авиакатастрофой в нейтральных водах, первым терактом на самолётах Boeing 747 и крупнейшим терактом в истории Канады.

Рейс AI182 летел на высоте 9500 метров и со скоростью 519 км/ч по воздушному коридору 11B-40. Авиадиспетчеры следили за ним на экране радиолокатора. Кроме рейса AI182, на экране их радара было ещё два самолёта, летевших выше индийского «Боинга» — рейсы авиакомпаний Trans World Airlines и Canadian Pacific Air Lines. В 07:14 все метки трёх самолётов слились на радаре, и диспетчеры услышали щелчок включившегося передатчика. Они разъединили метки самолётов на радаре и увидели, что метка рейса AI182 пропала с экрана.

Неожиданно в 07:14:01, когда рейс AI182 находился в 176 километрах от Корка, в переднем грузовом отсеке авиалайнера прогремел взрыв, в результате чего хвостовая часть оторвалась, а самолёт сразу полностью разрушился; пилоты даже не успели передать сигнал бедствия.

В 08:30 диспетчеры сообщили судам береговой охраны об исчезновении пассажирского самолёта. Также в поисках приняли участие несколько грузовых судов, проплывающих в данном районе, в том числе «Laurentian Forest», «Ali Baba», «Kongsteift» и «West Atlantic». Наконец в 09:13 с борта сухогруза «Laurentian Forest» сообщили об обнаружении плавающих на поверхности воды обломков самолёта. В течение нескольких дней из воды подняли около 50 % остатков самолёта и 131 тело. Все 329 человек на борту авиалайнера погибли. Это худшая авиационная катастрофа среди произошедших над водой, а на момент событий являлась третьей среди крупнейших авиакатастроф мира.

Комиссия Интерпола в составе представителей Индии, Канады, США, Англии и Японии начала расследование трагических инцидентов. Комиссии долгое время не удавалось собрать веские доказательства того, что это был теракт. Многие обломки самолёта, которые помогли бы определить причину катастрофы, лежали на дне Атлантики и поднять их было нереально.

Но 5 июля 1985 года были обнаружены остальные обломки, а 9 и 10 июля были найдены оба бортовых самописца. Подняли более 20 обломков, и постепенно становилось ясно, что причиной гибели рейса 182 стал взрыв на борту.

В конце января 1986 года был опубликован доклад канадского департамента. Принимая во внимание все имеющиеся в нём факты и свидетельства, в нём говорилось, что катастрофа произошла из-за взрыва бомбы в грузовом отсеке. Бесспорных доказательств найти не удалось, хотя версия взрыва была наиболее вероятна. Расшифровка бортовых самописцев показала, что на борту самолёта произошли два взрыва. Запись речевого самописца прервалась в тот момент, когда второй пилот и бортинженер общались друг с другом; предположительно, первый взрыв вывел из строя электрическую систему.

Подозрение пало на сикхских экстремистов, причём не одна, а сразу три экстремистские группы в США и Канаде взяли на себя ответственность за гибель рейса Air-India-182. Службы безопасности США подозревали, что к взрыву рейса 182 имеют отношение террористы Лал Сингх и Аммана Сингх, которые готовили покушение на Раджива Ганди во время его визита в США и подозревались в причастности к взрыву в аэропорту Нарита.

В конце июля 1986 года полиция напала на след злоумышленников. При ознакомлении со списками пассажиров следователи обратили внимание на следующее: Некто Л. Сингх прошёл регистрацию в Ванкувере на рейс Canadian Pacific Air Lines-003, но на борт так и не поднялся. Также он значился среди пассажиров рейса Air-India-301 из Нариты в Бангкок. На остатках чемодана, где находилась бомба с часовым механизмом, взорвавшаяся в аэропорту Нарита, были обнаружены отпечатки пальцев Лал Сингха. Другой подозреваемый (Аммана Сингх) объявился в Торонто. По прибытии туда он зарегистрировался на рейс Air-India-182, но на борт так и не поднялся. Их багаж был загружен в самолёты, на которых они не полетели.

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