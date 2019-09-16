Теракт в Волгодонске в 1999 году

Террористический акт в Волгодонске — взрыв рядом с жилым многоэтажным домом в городе Волгодонске Ростовской области. Он был осуществлен 16 сентября 1999 года в 05:57. Около 9-этажного дома № 35 по Октябрьскому шоссе сдетонировал припаркованный грузовик ГАЗ-53, начиненный взрывчаткой. В итоге погибли 19 человек, 89 были госпитализированы.

Террористический акт в Волгодонске был частью серии терактов, осуществлённых в российских городах 4—16 сентября 1999 года. По данным следствия, эта серия терактов была организована и профинансирована руководителями незаконного вооружённого формирования Исламский институт «Кавказ» Эмиром аль-Хаттабом и Абу Умаром. Эти теракты были направлены на массовую гибель людей, с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений органами власти по ликвидации последствий нападения боевиков на Дагестан в августе 1999 года. Хаттаб и Абу Умар обратились к лидерам так называемого «мусульманского общества № 3», или карачаевского ваххабитского джамаата. Один из его председателей, Ачимез Гочияев, организовал из сподвижников диверсионную группу. Гочияев до 1997 года имел успешный бизнес в Москве в сфере строительства. В 1997 году он увлекся идеями ваххабизма. Из Москвы он возвратился в Карачаевск, затем прошёл обучение в лагере Хаттаба.

Взрывчатку изготовили в посёлке Мирный (Ставропольский край) путём смешения тротила, алюминиевой пудры, аммиачной селитры и сахара. Оттуда её под видом сахара переправили на продуктовую базу в Кисловодске, которой заведовал дядя одного из террористов, Юсуфа Крымшамхалова. В город террористов пропустил сотрудник ГИБДД Станислав Любичев. На продовольственной базе террористы расфасовали взрывчатую смесь в мешки из-под сахара с логотипом Эркен-Шахарского сахарного завода. После того, как всё было спланировано, террористы организовались в несколько групп для перевозки взрывчатки в несколько городов. 13 сентября 1999 года житель Волгодонска, азербайджанец по национальности, Аббаскули Искендеров, не осведомлённый о планах террористов, на стоянке грузового автотранспорта в Волгодонске познакомился с карачаевцами по национальности Адамом Деккушевым, Юсуфом Крымшамхаловым и Тимуром Батчаевым, прибывшими в город на грузовике «КАМАЗ-5320», загружённом «картофелем для продажи».

Северокавказцы купили грузовую автомашину Искендерова «ГАЗ-53», объяснив, что она им нужна для развозки по рынкам Волгодонска картофеля, которого они привезли более 10 тонн. В этот же день северокавказцы вручили Искендерову 300 долларов США и 2200 рублей обговорённой суммы, а тот передал им «ГАЗ-53». Оформить сделку купли-продажи автомобиля договорились 16 сентября. В этот же день «ГАЗ-53» был помещён ими на территорию автоколонны № 2070, где в будку «ГАЗ-53» была перегружена взрывчатка и установлено взрывное устройство, замаскированное картофелем россыпью. 15 сентября, предварительно предупредив Искендерова по телефону, Деккушев заехал за ним на «Москвиче» домой и привёз в автоколонну. Якобы с целью экономии времени, Деккушев уговорил Искендерова на ночь поставить «ГАЗ-53» у его дома по Октябрьскому шоссе, с тем, чтобы около 7 часов утра 16 сентября перевезти картофель на рынок, а затем после его реализации оформить документы купли-продажи автомобиля. Заплатив в качестве вознаграждения Искендерову 70 рублей, Деккушев сопроводил его на «Москвиче» до места и, убедившись, что тот поставил автомашину «ГАЗ-53» напротив подъезда, попросил за ней присматривать, после чего уехал. С вечера до двух часов ночи жена Искендерова присматривала за стоящей у дома автомашиной, а после двух часов ночи 16 сентября машину сторожил сам Искендеров, находясь в кабине. После пяти часов ему стало холодно, и он вернулся в квартиру.

В 05:57 16 сентября произошёл взрыв бомбы, находившейся в автомашине «ГАЗ-53». Мощность взрывного устройства составила около 1000—1500 кг в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной была разрушена фасадная часть в двух блок-секциях дома, обрушилась часть перекрытий, были повреждены лестничные проемы. В общей сложности было повреждено 37 домов в двух кварталах, были выбиты стекла, оконные рамы и дверные проёмы, в некоторых домах образовались трещины. Отголоски взрыва были слышны практически во всём городе. Из завалов было извлечено 18 погибших (в том числе 2 детей), 1 человек умер в больнице, 89 человек госпитализированы. Всего же по официальным данным признаны пострадавшими в результате теракта 15280 человек (включая более 1000 детей).

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