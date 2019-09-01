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Теракт в средней школе №1 в городе Беслане в 2004 году

1 сентября 2004 года весь мир потрясло известие о захвате террористами здания школы в североосетинском городе Беслане. В этот день отряд террористов под руководством Расула Хачбарова численностью более 30 человек захватил здание средней общеобразовательной школы №1.

Во время праздничной линейки во дворе школы вооруженные люди, открыв стрельбу поверх голов собравшихся, стали сгонять всех присутствующих в здание. Избежать участи заложников, воспользовавшись паникой, удалось лишь немногим.

В течение 3 дней террористы удерживали в здании школы более тысячи человек – детей, их родителей и сотрудников школы. Более 50 часов, проведенных пленниками в здании школы, террористы отказывали им в предоставлении воды, пищи и необходимых медикаментов.

Любые попытки вести переговоры с террористами в конструктивном русле и решить вопрос об освобождении заложников без силового вмешательства оказывались безуспешными. Единственным человеком, которого боевики на следующий день – 2 сентября – согласились впустить в здание школы, оказался экс-президент Республики Ингушетия Руслан Аушев. Последнему удалось убедить захватчиков отпустить вместе с ним лишь 25 женщин и маленьких детей. 3 сентября была осуществлена стихийно начавшаяся операция по освобождению заложников.

Заложники в спортзале школы. На баскетбольных кольцах размещены СВУ

В результате террористической акции погибло 333 человека – дети, местные жители, сотрудники ФСБ РФ. Остальные заложники, помимо полученных в ходе штурма здания школы ранений, испытали тяжелейший психологический шок. Был убит 31 террорист, один был задержан и впоследствии приговорён к пожизненному заключению – Нурпаша Кулаев. 17 сентября 2004 года чеченский террорист Шамиль Басаев публично взял на себя ответственность за теракт в Беслане.

Здание школы после операции освобождения, и в результате подрыва имевшейся у террористов взрывчатки, оказалось практически полностью разрушенным. Год спустя после этого трагического события на мемориальном кладбище Беслана, где захоронены жертвы теракта, состоялось открытие памятника «Древо скорби».

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