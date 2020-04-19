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Теракт в Оклахома-Сити

kinopoisk.ru

Террористический акт в Оклахома-Сити — террористическая акция, совершённая в Оклахома-Сити (штат Оклахома, США) 19 апреля 1995 года и до событий 11 сентября 2001 года являвшаяся крупнейшим терактом на территории США.

В результате взрыва заминированного автомобиля было разрушено административное здание, построенное на средства Альфреда Марра, погибли 168 человек, в том числе 19 детей в возрасте до 6 лет, и получили ранения более 680 человек. Взрыв разрушил или повредил 324 здания в радиусе 16 кварталов, уничтожил 86 автомобилей и выбил стёкла домов в радиусе 3 миль (4,5 км). Общий ущерб от взрыва оценивается в 652 миллиона долларов.

Официальное расследование, известное как «OKBOMB», стало самым большим уголовным расследованием в истории США: агенты ФБР провели 28 тысяч опросов, собрали около 3,2 тонны материальных улик и проанализировали более 15 миллионов документов. По результатам следствия было установлено, что организаторами теракта были придерживавшиеся ультраправых взглядов Тимоти Маквей и Терри Николс, стремившиеся отомстить за осаду Уэйко и события, произошедшие в Руби Ридж, приурочив теракт ко второй годовщине смертей в Уэйко. Маквей был арестован на шоссе спустя полтора часа после взрыва полицейским Чарли Хэнгером за отсутствие автомобильного номера и нелегальное владение огнестрельным оружием. Николс был арестован после установления судебными экспертами причастности его и Маквея к теракту, после чего обоим были предъявлены обвинения в течение нескольких дней.

Суд состоялся в 1997 году и приговорил Маквея к смертной казни путём смертельной инъекции (приговор приведен в исполнение 11 июня 2001 года), а Николса — к пожизненному заключению. Свидетелями по делу проходили Майкл и Лори Фортье, давшие показания против Маквея и Николса и впоследствии судимые как сообщники. Майкл также был приговорён к 12 годам тюрьмы за умышленное сокрытие сведений о готовящемся теракте от правительства, в то время как Лори была освобождена от уголовной ответственности за показания и сотрудничество со следствием. Как и другие крупномасштабные террористические акции, взрыв в Оклахоме создал почву для слухов и теорий заговоров, опровергающих официальную версию.

Теракт подтолкнул правительство США на срочное принятие нового закона об охране федеральных зданий, благодаря которому в период с 1995 по 2005 гг. было предотвращено более 60 потенциальных терактов на территории США. В апреле 2000 года на месте здания Альфреда Марра был открыт мемориальный комплекс памяти жертв теракта. Ежегодные памятные службы проводятся в годовщину теракта в то же время, когда произошёл взрыв.

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