Теракт в Мавзолее Ленина в 1973 году

Взрыв в Мавзолее Владимира Ильича Ленина — террористический акт, совершённый неустановленным лицом 1 сентября 1973 года в Мавзолее Ленина. В результате произошедшего взрыва погибли 3 человека, включая самого террориста, и получили тяжёлые ранения четверо школьников.

Неизвестный злоумышленник, спрятав под одеждой заранее изготовленное взрывное устройство, в числе следовавшего многочисленного потока детей (в связи с 1 сентября) прошёл в Мавзолей. Охраной он был принят за школьного учителя и беспрепятственно попал в траурный зал. Поравнявшись с саркофагом с телом Владимира Ленина, террорист соединил контакты проводов на взрывном устройстве, в результате чего произошёл взрыв. Как позже было установлено, основная сила взрыва пришлась на саркофаг, но тот, укрытый под бронированное стекло после предыдущего покушения, остался невредимым. В результате взрыва погибли сам террорист и следовавшая за ним супружеская пара, приехавшая из Астрахани. Тяжёлые ранения получили четверо детей школьного возраста, а солдат Кремлёвского полка, охранявших саркофаг, отбросило взрывной волной. От террориста на месте взрыва удалось найти только руку и фрагмент головы. Обрывки документов, найденных на останках террориста, свидетельствовали, что это был ранее осуждённый на 10 лет лишения свободы мужчина, однако до сих пор точно неизвестно, принадлежали ли в действительности эти документы погибшему.

На место теракта в скором времени прибыли председатель КГБ СССР Юрий Андропов и его заместитель Георгий Цинёв, а также комендант Кремля генерал Сергей Шорников.

Основной версией следствия стала версия о маньяке, решившем увековечить себя совершением террористического акта в Мавзолее, но к каким-либо результатам расследование не привело. Террорист так и остался неопознанным, а его мотивы — до конца не выясненными.

Этот взрыв не был первым подобным терактом — в сентябре 1967 года у Мавзолея Ленина житель Каунаса, некий Крысанов, совершил подрыв самодельного взрывного устройства. Взрыв тоже повлёк за собой человеческие жертвы.

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