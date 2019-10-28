Теракт в Кабуле в 2009 году

Террористический акт в Кабуле 28 октября 2009 года — теракт в столице Афганистана, направленный против сотрудников миссии Организации Объединённых Наций.

Три террориста-смертника из радикальной исламистской организации «Талибан», вооружённые автоматическим оружием и одетые в униформу сотрудников афганской полиции, атаковали гостиницу «Bakhtar guest house» в районе Шар-и-Нау, в которой проживали 34 сотрудника афганской миссии ООН.

Согласно данным кабульского телевидения, охрана отеля и ооновцы смогли дать отпор боевикам, и в гостинице завязался бой, продолжавшийся несколько часов. После продолжительной перестрелки раздались три взрыва — предположительно, смертники, исчерпав боеприпасы, подорвали себя, чтобы не попасть в руки правительственных сил.

В результате террористической атаки были убиты 5 сотрудников ООН. Кроме того, были убиты три сотрудника афганских сил безопасности. Ещё девять сотрудников ООН получили ранения.

В этот же день представитель Талибана заявил, что это лишь первое нападение такого рода, но за ним могут последовать и другие, и оно должно стать предупреждением тем иностранцам, кто попытается повлиять на второй тур президентских выборов в Афганистане, намеченный на 7 ноября 2009 года. 31 октября 2009 года представитель Главного управления национальной безопасности сообщил, что теракт организовали боевики Сираджуддина Хаккани, связанные с террористической сетью «Аль-Каида». Также он сообщил, что исполнители теракта прибыли в Афганистан из долины Сват и что по подозрению в организации теракта арестованы шесть человек.

Впоследствии талибами было организовано ещё две акции, жертвами которых стали сотрудники ООН (31 октября 2011 в Кандагаре погибли 3 сотрудника, 17 января 2014 в Кабуле погибли 4 сотрудника).

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