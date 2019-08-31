Теракт у станции метро «Рижская»

Террористический акт у станции метро «Рижская» — взрыв у станции Московского метрополитена «Рижская», совершённый террористкой-смертницей 31 августа 2004 года. В результате теракта погибло 10 человек (включая исполнительницу и организатора), и 51 человек пострадал.

Во вторник 31 августа 2004 года, около 20:15 у входа на станцию метро «Рижская» произошёл взрыв. По словам очевидцев, взрывное устройство привела в действие террористка-смертница, которая направлялась ко входу в метро, но увидела, что в вестибюле дежурят сотрудники милиции и проводят выборочный досмотр входящих, из-за чего развернулась и совершила самоподрыв снаружи вестибюля. Жертвами взрыва стали 10 человек, из которых 7 погибли на месте (включая исполнительницу теракта), а остальные — в медицинских учреждениях (в том числе и организатор теракта Николай Кипкеев, который сопровождал смертницу). Пострадал 51 человек, в их числе был один гражданин Узбекистана и один гражданин Кубы. От взрыва загорелось два стоявших у метро автомобиля (из-за чего в первые минуты после происшествия озвучивалась ошибочная версия о том, что взрывное устройство было заложено в один из них), а взрывной волной выбило стёкла в окнах вестибюля и универмага «Крестовский» по соседству с ним. Мощность взрывного устройства была оценена в примерно 1 кг в тротиловом эквиваленте, оно было снаряжено металлическими поражающими элементами. Существует предположение, что основной удар от взрыва пришёлся в стену универмага «Крестовский», что позволило избежать большего количества жертв.

Через полчаса после взрыва был потушен возникший в результате него пожар. Станция метро «Рижская» была закрыта на вход и выход, перекрыто движение по проспекту Мира (кроме автомобилей оперативных служб и скорой помощи), а место взрыва было оцеплено сотрудниками милиции и обследовалось оперативно-следственной группой и взрывотехниками ФСБ. К десяти часам вечера на место происшествия прибыли мэр Москвы Юрий Лужков, прокурор Москвы Анатолий Зуев и начальник столичного ГУВД Владимир Пронин, возглавивший созданный на месте оперативный штаб. В правительстве Москвы была открыта горячая линия, а также линия психологической помощи для пострадавших и родственников погибших. Утром следующего дня, 1 сентября, после ликвидации последствий взрыва, станция «Рижская» заработала в штатном режиме, а движение по проспекту Мира было восстановлено.

В дни после теракта в Москве были усилены меры безопасности. В местах массового скопления людей, в особенности на объектах транспорта, были выставлены дополнительные наряды милиции, включая кинологов.

31 августа по факту взрыва Прокуратурой Москвы было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ 105 (убийство) и 205 (террористический акт). Было установлено, что взрыв осуществила террористка-смертница. Исполнительницей теракта считали уроженку Чеченской республики Розу Нагаеву, младшую сестру Аминат Нагаевой, взорвавшей себя 24 августа 2004 года в самолёте Ту-134, однако впоследствии выяснилось, что она была убита через несколько дней, во время штурма захваченной террористами школы в Беслане 3 сентября 2004 года.

Ответственность за теракт взяла на себя египетская радикальная исламистская группировка «Бригады Исламбули», заявившая о совершении взрыва в качестве мести за мусульман Чечни, но впоследствии причастность этой группировки к теракту не подтвердилась. Также об ответственности за теракт заявлял Шамиль Басаев

Среди жертв взрыва был опознан его организатор, сопровождавший смертницу до метро — член террористической организации «Карачаевский джамаат» Николай Кипкеев, ранее дважды судимый, а с 2002 года находившийся в федеральном розыске за участие в незаконных вооружённых формированиях. По данным следствия, сам он не должен был погибнуть, но теракт был осуществлён не по плану, так как смертница отказалась заходить в метро. Он имел при себе поддельный паспорт на имя 37-летнего Николая Самыгина, а его реальная личность была установлена методом дактилоскопии. Также при нём был обнаружен мобильный телефон, при помощи которого следствие вышло на его сообщников. В декабре 2004 года в Москве был задержан первый фигурант уголовного дела — 29-летний Мурад Шаваев, который впоследствии был отпущен, а весной 2005 года задержан снова. Тогда же весной 2005 в Москве был задержан второй фигурант — Тамбий Хубиев, а в Воронеже 8 мая 2005 года был задержан Максим Понарьин — бывший военнослужащий, перешедший на сторону боевиков. Он признался также в причастности к взрывам в вагоне электропоезда между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» в Москве и на остановках общественного транспорта в Воронеже. Личность террористки-смертницы так и не была установлена.

Все трое обвиняемых были признаны виновными в убийствах, терроризме, организации преступного сообщества, незаконном изготовлении, ношении и хранении взрывчатых веществ и оружия, а также подделке документов. Процесс над обвиняемыми проходил в закрытом режиме. 2 февраля 2007 года Московский городской суд приговорил Мурада Шаваева, Тамбия Хубиева и Максима Понарьина к пожизненному заключению в колонии особого режима, с взысканием с осуждённых 6 миллионов рублей. Хубиев признал свою вину, Понарьин признал вину частично, Шаваев её отрицал.

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