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Таран жилого дома самолетом Ан-2 в Новосибирске

26 сентября 1976 года произошла авиационная катастрофа в городе Новосибирске в результате преднамеренного столкновения самолёта Ан-2 с пятиэтажным жилым домом.

Воскресным утром летчик, один из пилотов Западно-Сибирского Управления гражданской авиации, совершил несанкционированный взлет на самолете Ан-2 без пассажиров из аэропорта «Новосибирск — Северный». Некоторое время, покружив над городом на предельно малой высоте, около 8 часов утра пилот направил свой самолёт в пятиэтажный жилой дом, находящийся по адресу улица Степная, дом 43/1.

Самолет врезался в стену в районе лестничной клетки между третьим и четвертым этажами. Стена была пробита. Сам лётчик при столкновении погиб. Хотя большая часть конструкции самолёта после столкновения осталась вне здания и упала на землю, в доме возник сильный пожар из-за авиационного бензина, который выплеснулся из топливных баков внутри дома и загорелся.

При столкновении и в результате пожара погибли 11 жителей дома — кто-то под обломками здания, кто-то от ожогов, кто-то разбился, выпрыгнув с верхних этажей горящего дома.

Как показало расследование происшествия, по данному адресу проживала жена пилота-«камикадзе», которая незадолго до этого ушла от него, забрав ребенка. Она проживала в данном доме вместе с родителями. По одной из версий происшествия, лётчик решил свести счёты с жизнью, и заодно отомстить своей супруге и ее родственникам, которых в момент тарана в доме не оказалось.

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