Столкновение самолетов над Серритосом

Столкновение над Серритосом — крупная авиационная катастрофа, произошедшая в воскресенье 31 августа 1986 года. В ясном небе над Серритосом (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, США) столкнулись авиалайнер McDonnell Douglas DC-9-32 авиакомпании Aeromеxico (рейс AM 498) и частный самолёт Piper PA-28-181 Archer II семьи Крамеров. Оба самолёта упали на расположенный под ними город. В катастрофе погибли все находившиеся на обоих самолётах 67 человек (64 на DC-9 и 3 на Piper Cherokee), а также 15 человек на земле, ещё 8 получили ранения.

Схема столкновения двух самолетов

McDonnell Douglas DC-9-32 был выпущен в 1969 году (первый полёт совершил 21 февраля). 18 апреля того же года был передан авиакомпании Delta Air Lines (борт N1277L). 30 ноября 1979 года был куплен авиакомпанией Aeroméxico, в которой получил бортовой номер XA-JED и имя Hermosillo. Оснащён двумя турбовентиляторными двигателями Pratt & Whitney JT8D-7. Самолётом управлял опытный экипаж.

McDonnell Douglas DC-9-32

Piper PA-28-181 (Grumman Tiger) принадлежал 53-летнему Уильяму К. Крамеру — работнику химической промышленности, который получил лицензию пилота 21 декабря 1984 года и налетал 231 час. Самолёт был окрашен в белый цвет с двойной жёлтой полосой вдоль фюзеляжа, а на обтекателях шасси нанесены синие полосы. Синим цветом были нанесены и регистрационные номера. Транспондер самолёта модели AT-50A и не передавал информацию о высоте, что тогда было нормой для малых воздушных судов.

Piper PA-28-181 (Grumman Tiger)

В 11:47:28 с диспетчером вышел на связь рейс 498 и доложил, что он на высоте 2134 метра. В ответ рейсу 498 было дано указание ложиться на курс 320° для захода на посадку по приборам, на что пилоты подтвердили приём информации. В 11:50:05 пилотам было дано указание снизить воздушную скорость до 389 км/ч. В 11:49:36—11:49:52 экипаж рейса 498 связался с оператором в центре Aeroméxico и доложил, что будет осуществлять посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. В 11:50:46 диспетчер Лос-Анджелеса предупредил рейс 498 о движении на 10 часов (около 60° слева по направлению полёта) на расстоянии 1800 метров и на неизвестной высоте. Пилоты рейса 498 подтвердили приём информации, но не доложили, что видят самолёт. Здесь стоит отметить, что дополнительный самолёт был вовсе не Piper Cherokee семьи Крамеров, который, в свою очередь, на экране радара не отображался. В 11:51:04 пилоты рейса 498 получили указание снизить скорость до 352 км/ч и снижаться до 1829 метров.

Неожиданно в 11:51:18 с диспетчером вышел на связь пилот легкомоторного Grumman Tiger. Он летел из Фуллертона в Монтерей на высоте 1372 метра, когда нарушил воздушное пространство аэропорта и теперь просил о радарном сопровождении. Занятый ведением рейса 498 диспетчер смог ответить пилоту легкомоторного самолёта только в 11:52:04 и дал указание установить код ответчика 4524. Также он дал указание данному пилоту снизиться до 1036 метров в связи с плотным движением выше 1524 метров.

31 августа 1986 года. Последствия столкновения самолетов на Серритосом

Тем временем, в 11:51:45 пилоты рейса 498 получили указание сохранять текущую скорость. В ответ они запросили, какая скорость им желательна, на что услышали: Снизьте до… один девять ноль. В 11:52:00 с рейса 498 доложили о поддержании скорости 190 узлов, на что диспетчер дал им указание: Ожидайте визуальный заход на полосу два четыре правая. Но с рейса 498 получение информации не подтвердили. Доклад о скорости в 11:52:00 был последней передачей с рейса 498. Диспетчер предпринял несколько безуспешным попыток связаться с ним, когда в 11:52:36 отметка рейса 498 пропала с экрана радара. Диспетчер связался с рейсом AA 333 авиакомпании American Airlines и спросил, видит ли тот DC-9, на что ему доложили о наблюдении большого шлейфа дыма слева от себя.

DC-9 Aeromexico был над Серритосом на высоте около 2000 метров, когда в 11:52:06 посреди ясного неба при видимости 14 километров в его хвостовую часть врезался Piper PA-28-181 Archer II Уильяма К. Крамера. Ударом у авиалайнера снесло верхнюю часть киля вместе с горизонтальными стабилизаторами и тот быстро перешёл в пикирование. На большой скорости DC-9 как ракета врезался в жилой район, разрушив 5 домов и повредив ещё 7. Piper Cherokee упал на двор начальной школы.

Падение рейса 498

В катастрофе погибли все 64 человека на борту DC-9, все 3 человека на борту Piper Cherokee (пилот, его супруга и дочь), а также 15 человек на земле (жители Серритоса), то есть всего 82 человека. Ещё 8 человек на земле получили ранения различной степени тяжести.

Наиболее вероятной причиной катастрофы NTSB назвал ограничения системы УВД, которая не имела защиты от столкновений в воздухе и автоматического резервирования систем. Факторами, приведшими к катастрофе, стали: несанкционированный вход Piper Cherokee в пространство аэропорта из-за невнимательности пилота, ограниченность системы УВД аэропорта Лос-Анджелеса по защите от столкновений.

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