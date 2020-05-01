СССР сбил американский самолет Lockheed U-2

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1 мая 1960 года американский самолет «У-2» (Lockheed U-2), пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом, нарушил воздушное пространство СССР и был сбит в районе города Свердловска (ныне Екатеринбург).

Пауэрс выпрыгнул с парашютом и был немедленно по приземлении задержан около Свердловска. Первая же выпущенная ракета ЗРК С-75 оторвала у самолета Пауэрса крыло, повредила двигатель и хвостовую часть, для надежного поражения было выпущено еще несколько зенитных ракет.

Кроме того, случайно был сбит советский перехватчик МиГ-19, который летел ниже, не имея возможности подняться на высоту «У-2». Пилот советского самолета, старший лейтенант Сергей Сафронов, погиб. Посмертно был награжден орденом Красного знамени.

Пауэрс был привезен в Москву, где военная коллегия Верховного суда СССР осудила его за шпионаж и приговорила к длительному сроку тюремного заключения. Американской администрации пришлось признать, что ее разведывательные самолеты продолжают облетать на большой высоте советскую территорию для мониторинга военных приготовлений – раньше Вашингтон это отрицал.

В результате был отменен визит президента США Эйзенхауэра в СССР и другие инициативы по сближению двух стран. Фрэнсис Пауэрс, пилот сбитого «У-2», отсидел в ГУЛАГе 21 месяц, после чего был обменен на советского разведчика Рудольфа Абеля, арестованного в Америке в сентябре 1957 года.

Обмен состоялся 10 февраля 1962 года на мосту Альт Глинике между Западным и Восточным Берлином. Адвокат Донован в своей книге об Абеле утверждал, что Пауэрса передали американцам одетым в хорошее пальто, в зимней пыжиковой шапке, здоровым и откормленным. Рудольф Иванович Абель, несмотря на мороз, был только в серо-зеленом тюремном балахоне и кепочке, выглядел «худым, усталым и сильно постаревшим».

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