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Советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса

9 августа 1977 года советский атомоход «Арктика» под командованием капитана Юрия Кучиева после перезарядки реакторов и тщательной подготовки вышел из Мурманска и взял курс к северной оконечности Новой Земли.

В экспедиции принимали участие более 200 человек. В задачи ученых входило достичь Северного полюса. Кроме того следовало проверить возможности нового ледокола, спущенного на воду всего за пять лет до начала экспедиции, его устойчивость к постоянным столкновениям со льдами. 15 августа ледокол пересек 85-й градус северной широты и вошел в приполюсный район.

17 августа 1977 года в 4 часа утра по московскому времени корабль, преодолев мощный трехметровый ледяной покров Центрального полярного бассейна, первым в мире достиг Северного полюса.

Участники экспедиции отметили это событие торжественной церемонией поднятия Государственного флага СССР на десятиметровую стальную мачту, установленную на льду. Атомоход провел на вершине Земли 15 часов. За это время ученые успели выполнить комплекс важнейших исследований и наблюдений, а перед уходом с полюса спустили в воды Северного Ледовитого океана памятную металлическую плиту с изображением Государственного герба СССР.

Источник: https://www.calend.ru/events/3040/

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