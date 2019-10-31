Совершено покушение на Индиру Ганди

15 августа 1947 года Индия добилась независимости. Было сформировано первое национальное правительство. Индира Ганди стала личным секретарем отца-премьера и сопровождала Неру во всех зарубежных поездках.

Потеряв в 1960 году мужа, Индира испытала тяжелое нервное потрясение и на несколько месяцев отошла от политической жизни. Но уже в начале 1961 года она становится членом Рабочего комитета Конгресса и начинает выезжать в очаги национальных конфликтов.

В 1964 году Индиру постигает еще одна тяжелая утрата – умер ее отец Джавахарлал Неру. Для Ганди начинается сложная борьба за власть. В 48 лет Индира добилась самого высокого поста в государстве. Правление Индиры Ганди было далеко не безоблачным для страны. За 12 лет власти Индиры сформировалась мощная оппозиция, которая удачно переключала недовольство народа на премьер-министра. Лучшим в карьере Индиры Ганди считается 1971 год, когда она одержала убедительную победу на выборах в парламент.

Очередные выборы 1977 года принесли поражение Индире Ганди. Но она по-прежнему в центре политических событий. Прежде всего она объявляет о создании новой партии – Индийский национальный конгресс. Затем Ганди делает еще один «сильный шаг» – открывает свой дом для посещения всеми желающими. В стране, где так сильны коллективистские традиции, это был шаг к победе. Через три года Индира Ганди снова возвращается к власти, которую сохраняет до конца своей жизни.

Последний период правления Ганди оказался для нее трагичным. Неудачно проведенная операция «Голубая звезда» по обезвреживанию сикхских экстремистов привела ее к гибели. 31 октября 1984 года двое сикхов, Беант Сингх и Сатвант Сингх, выпустили в нее 20 пуль.

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