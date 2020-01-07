Совершен теракт в редакции Charlie Hebdo

Террористический акт в редакции Charlie Hebdo совершен 7 января 2015 года в Париже. В результате нападения вооружённых исламских боевиков погибло 12 человек, ранено 11. Главные подозреваемые в совершении террористического акта братья Саид и Шериф Куаши 9 января были уничтожены французскими силовиками в ходе спецоперации.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики террористической организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове». О причастности к произошедшему также заявили в террористической организации «Исламское государство».

Террористический акт в редакции Charlie Hebdo стал началом череды нападений во Франции в период с 7 по 9 января 2015 года. Всего жертвами январских терактов стали 17 человек: 14 гражданских и 3 полицейских.

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