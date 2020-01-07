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Совершен теракт в редакции Charlie Hebdo

Candles and a placard which reads "I am Charlie" are pictured as tributes to victims at the French embassy at Pariser Platz in Berlin January 7, 2015, following a shooting by gunmen at the offices of weekly satirical magazine Charlie Hebdo in Paris. Hooded gunmen stormed on Wednesday the Paris offices of Charlie Hebdo (Charlie Weekly) a weekly satirical magazine known for lampooning radical Islam, killing at least 12 people, including two police officers in the worst militant attack on French soil in recent decades. A police union official said the assailants remained at liberty and there were fears of further attacks. REUTERS/Fabrizio Bensch (GERMANY - Tags: CIVIL UNREST POLITICS CRIME LAW MEDIA)

Террористический акт в редакции Charlie Hebdo совершен 7 января 2015 года в Париже. В результате нападения вооружённых исламских боевиков погибло 12 человек, ранено 11. Главные подозреваемые в совершении террористического акта братья Саид и Шериф Куаши 9 января были уничтожены французскими силовиками в ходе спецоперации.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики террористической организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове». О причастности к произошедшему также заявили в террористической организации «Исламское государство».

Террористический акт в редакции Charlie Hebdo стал началом череды нападений во Франции в период с 7 по 9 января 2015 года. Всего жертвами январских терактов стали 17 человек: 14 гражданских и 3 полицейских.

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