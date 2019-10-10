Состоялось торжественное открытие Днепрогэс (Днепровская гидроэлектростанция)

10 октября 1932 года на Днепровской гидроэлектростанции состоялся торжественный митинг по поводу пуска первой очереди станции — пяти энергоблоков Днепровской гидроэлектростанции имени В.И. Ленина (на Днепре, у города Запорожья, ниже днепровских порогов). Этот день принято считать официальной датой ввода станции в эксплуатацию, хотя первую электроэнергию Днепрогэс выдал 1 мая 1932 года, когда в 6 часов 30 минут был пущен первый агрегат гидростанции.

Днепрогэс был построен согласно ленинскому плану государственной электрификации. В его разработке принимали участие свыше 200 инженеров и ученых во главе с Глебом Кржижановским. Планировалось построить 30 электростанций общей мощностью 1,5 млн. квт.

На пуск прибыли председатель Всесоюзного центрального исполнительного комитета Михаил Калинин, нарком промышленности Серго Орджоникидзе, первый секретарь ЦК КП(б) Станислав Косиор, французский писатель Анри Барбюс. После завершения строительства начальника строительства Александра Винтера избрали академиком АН СССР, хотя он не имел опубликованных научных работ. В представлении академики Кржижановский и Крылов написали: «Достаточно того, что он построил Днепрогэс».

Станция была крупнейшей в Европе. Длина дамбы 760 м, высота — 60 м, радиус дуги — 600 м. «Построение Днепровской станции является триумфом техники, которым могла бы гордиться каждая страна», — писала американская газета «Нью-Йорк ивнинг пост». Монтаж всего оборудования был завершен 16 апреля 1939 года. После запуска девятого гидроагрегата станция вышла на проектную мощность – 560 тыс. киловатт. На базе Днепровской ГЭС выросли заводы «Коммунар», листовой стали, инструментальных сталей, алюминиевый, магниевый, ферросплавный, коксохимический, электродный.

Сегодня Днепровская гидроэлектростанция (Днепрогэс) — это крупная гидроэлектростанция юга Украины, она обеспечивает электроэнергией Донецко-Криворожский промышленный район.

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