Состоялось открытие Парижской фондовой биржи

24 сентября 1724 года в Париже для совершения сделок между торговыми посредниками было построено здание, которое получило название «Биржа» (Bourse).Она была создана согласно Декрету Королевского государственного совета. Здесь совершали сделки агенты по обмену, но деятельность их мало соответствовала принципам биржевой торговли (прежде всего, отсутствовал механизм гласного объявления цен).

Поначалу Биржа занимала Отель-де-Невер (сейчас там Национальная библиотека). В 1801 году Наполеон издает указ о строительстве специального здания Парижской фондовой биржи, и в 1826 году она обосновалась в престижном дворце, выстроенном архитектором Броньяром.

Кодекс Наполеона создал единое биржевое право для всей Франции, который не менялся более века. Император настороженно относился к институту биржи, поэтому ввёл целый ряд ограничений в его деятельность. А для надзора над биржей создал специальную биржевую полицию.

Пережив череду революций и войн, Франция стала капиталистическим государством. Это сказалось и на рынке ценных бумаг. К 1860 году Парижская фондовая биржа превратилась в денежный рынок европейского масштаба. Постепенно биржи открылись и в других городах страны. Весь 19 век продолжалось острое соперничество между европейскими фондовыми биржами. После Первой мировой войны неоспоримым лидером стала Нью-Йоркская на Уолл-стрит.

В 1986 году на Парижской бирже была установлена электронная торговая система, а голосовой аукцион по акциям и облигациям был вскоре полностью прекращен. Затем закрылись залы и на провинциальных биржах: их бумаги были переведены в торговую систему Парижской биржи, которая в конце 1990 годов выступила инициатором объединения крупных европейских бирж. В 2000 году объединившись Парижская, Амстердамская и Брюссельская биржи, образовали Euronext NV, которая на данный момент является второй по величине биржей в Европе после Лондонской фондовой биржи.

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