Состоялась встреча трех императоров: Вильгельма I, Франца Иосифа I и Александра II

6 сентября 1872 года в Берлине встретились три императора: германский Вильгельм I, австро-венгерский Франц Иосиф I и российский Александр II.

Обострение англо-русских отношений в Средней Азии и на Ближнем Востоке толкало Россию к сближению с Германией и Австро-Венгрией. Германия, проводя политику нажима и угроз по отношению к Франции, была заинтересована в улучшении отношений с Россией. Австро-Венгрия надеялась заручиться поддержкой Германии на случай столкновения с Россией на Балканах и, вместе с тем, договориться с Россией о разделе сфер влияния в этом районе.

Берлинская встреча положила начало так называемому «Союзу трех императоров», оформленному в следующем году пакетом разных соглашений и просуществовавшему до середины 1880-х годов.

Стороны декларировали взаимные дружеские отношения, приверженность сохранению status quo в Европе и волю к обузданию революционных смут того времени.

Саммит, как теперь бы сказали, продолжался шесть дней, в нем также приняли участие германский «железный канцлер» Отто фон Бисмарк, министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Дьюла Андраши и российский канцлер Александр Михайлович Горчаков, знаменитый дипломат и однокашник Пушкина по Царскосельскому лицею.

Их величества обещали друг другу суметь сговориться так, чтобы никакие разногласия не могли одержать верх над соображениями высшего порядка, и обеспечить, а если нужно, принудительно поддержать европейский мир против всяких потрясений, откуда бы таковые не проистекали.

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