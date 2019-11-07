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Случилось землетрясение в Гватемале в 2012 году

Землетрясение в Гватемале 2012 года — сильное землетрясение у побережья Гватемалы магнитудой 7,4, произошедшее 7 ноября в 10 часов 35 минут по местному времени в 24 км к югу от Чамперико. Гипоцентр землетрясения находился в Тихом океане и залегал на глубине 41,6 км. Ощущалось в Мексике и Гондурасе.

В Кесальтенанго — 212 человек нашли приют в 3-х укрытиях, в Чичикастенанго — 96 человек в 2-х укрытиях, в Сан-Маркосе — 330 в 10 укрытиях. Всего 638 человек, лишившихся крова, нашли приют в убежищах.

5251 человек, лишившийся крова ввиду умеренных и серьёзных повреждений своих жилищ, переехали жить к своим семьям или в палатки.

3770 домам был нанесён урон в Киче, Сан-Маркосе, Кесальтенанго, Тотоникапане, Реталулеу, Уэуэтенанго, Солола и Сучитепекесе, а также около ста школам.

Землетрясение так или иначе сказалось на 1.249 млн человек.

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