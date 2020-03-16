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Самолет DC-9 потерпел крушение в Маракайбо

В воскресенье 16 марта 1969 года в Маракайбо потерпел катастрофу DC-9-32 компании Viasa. Самолёт выполнял рейс в Майами, когда сразу после взлёта врезался в столб, а затем рухнул на пригород Ла-Тринидад. В происшествии погибли 155 человек. Это первая и крупнейшая катастрофа модели DC-9-30, а на момент событий являлась также крупнейшей авиакатастрофой в мире.

Самолёт выполнял рейс 742 по маршруту Каракас — Маракайбо — Майами, пилотировал его экипаж из 10 человек, командиром воздушного судна был Эмилиано Савелли Мальдонадо. В 10:30 авиалайнер приземлился в аэропорту Грана-де-Оро. В Маракайбо на борт сели 27 пассажиров, таким образом в салоне находилось 74 пассажира (по другим данным — 73). Также в баки было залито 28 тысяч фунтов (12,7 тонн) топлива.

Примерно в 11:55—12:00 DC-9 начал взлёт. Поначалу всё проходило без замечаний, но после поднятия передней стойки авиалайнер пробежал по полосе дальше обычного, а затем начал с трудом набирать высоту. Он был в 50 метрах от земли, когда, пролетая над баскетбольной площадкой, ударился левой плоскостью крыла в осветительную вышку, а через секунду врезался в трансформаторную будку и взорвался. Отделившаяся плоскость крыла и один из двигателей врезались в близлежащие дома и полностью разрушили их, а разлившееся топливо вызвало пожар.

В катастрофе погибли все 10 членов экипажа и 74 пассажира на борту DC-9, а также 71 человек на земле, то есть всего 155 человек. На момент событий это была крупнейшая авиакатастрофа в мире (будет превзойдена через два года после катастрофы близ Сидзукуиси, в которой погибли 162 человека). Также это была первая и крупнейшая катастрофа модели DC-9-32 и крупнейшая катастрофа DC-9 вообще (без учёта семейств MD-80 и MD-90). Также 36 лет она была крупнейшей авиакатастрофой в Венесуэле, с 2005 года — вторая, после катастрофы MD-82 под Мачикесом (160 погибших).

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