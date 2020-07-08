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Русская армия разбила шведов в Полтавском сражении

Алексей Агеев
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8 июля 1709 года состоялся решающий эпизод Великой Северной войны (1700—1721) — Полтавская битва. В ней участвовали русская армия Петра I и шведская армия Карла XII.

После того, как Пётр I отвоевал у шведов Ливонию и основал новый город-крепость Санкт-Петербург, шведский король Карл XII принял решение атаковать центральную Россию с захватом Москвы.

Он повел свою армию на Москву с юга, через Украину, и в этом была его главная ошибка. Ему помешали неблагоприятные климатические условия. К тому моменту, когда шведская армия подошла к Полтаве, Карл был ранен, потерял треть армии, его тылы были атакованы казаками и калмыками.

В конце апреля 1709 года шведские войска, вторгшиеся на территорию России, начали осаду Полтавы. Ее гарнизон в составе 4,2 тыс. солдат и 2,6 тыс. вооруженных горожан под руководством полковника А.С. Келина успешно отбил ряд штурмов. Спустя месяц к Полтаве подошли главные силы русской армии во главе с Петром. Они расположились на противоположном от Полтавы левом берегу реки Ворсклы.

После того как в июне на военном совете Пётр решился на генеральное сражение, в этот же день передовой отряд русских форсировал Ворсклу севернее Полтавы, у деревни Петровка, обеспечив возможность переправы всей армии.

В результате Полтавской битвы армия Карла XII перестала существовать. Король вместе с украинским гетманом Мазепой, который изменил Петру и перешел на сторону шведов, бежали в Бессарабию.

Победа под Полтавой знаменовала собой коренной перелом в ходе многолетней изнурительной Северной войны и предрешила ее исход в пользу России. Именно под Полтавой был заложен прочный фундамент последующих побед русской армии.

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