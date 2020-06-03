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Родился Яков Свердлов

Алексей Агеев
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Советский политический деятель, революционер Яков Михайлович Свердлов родился (22 мая) 3 июня 1885 года в Нижнем Новгороде, в многодетной семье ремесленника-гравера, владельца мастерской.

После окончания начального училища Яков поступил в гимназию. В 1900 году из-за прогулов, плохих отметок, испорченных отношений с преподавателями он ушел из гимназии, став учеником аптекаря.

Еще с гимназической скамьи Свердлов был близок с социал-демократами. В 1901 году вступил в РСДРП, а через год стал профессиональным революционером: распространял нелегальную литературу, собирал средства на нужды партии, организовал подпольную типографию.

После II съезда РСДРП Яков Михайлович вступил в ряды большевиков. Во время революции 1905–1907 годов был одним из руководителей Екатеринбургского и Уральского областных комитетов РСДРП. Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. В тюрьме имел условия для занятий самообразованием и подготовки побегов.

После очередного побега в 1912 году Свердлов добрался до Петербурга, был кооптирован в ЦК партии, стал членом редакции «Правды». В 1913 году он был выдан провокатором и сослан в Туруханский край. После Февральской революции 1917 года вернулся в Петроград. Свердлов – один из тех, кто входил в состав ЦК РСДРП(б), готовил и проводил Октябрьский переворот.

По предложению В.И. Ленина стал Председателем ВЦИК и организовывал в центре и на местах работу по установлению Советской власти. Принял активное участие в разгоне Учредительного собрания, поддержал Ленина по вопросу заключения Брестского мира.

В 1918 году был избран председателем Комиссии по выработке первой Конституции Советского государства, являлся одним из руководителей подавления выступления левых эсеров в Москве. 18 июля именно Свердлов доложил Президиуму ВЦИК о расстреле царской семьи по решению Уральского областного Совета.

После покушения на Ленина 30 августа 1918 года по предложению Свердлова ВЦИК принял резолюцию о массовом «красном терроре против буржуазии и ее агентов».

Во время болезни Ленина Свердлов замещал его на заседаниях СНК, участвовал в организации Красной Армии, работе Коминтерна.

Умер Яков Михайлович Свердлов 16 марта 1919 года от гриппа-испанки, был похоронен на Красной площади в Москве.

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