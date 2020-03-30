Родился Винсент ван Гог

Голландский художник-постимпрессионист Винсент Виллем ван Гог родился 30 марта 1853 года в Грот-Зюндерте (Голландия). Он был старшим ребенком в семье пастора, с детства показавшим свою противоречивость: домашние запомнили его как своенравного и трудного ребенка, а вне семьи он был тихим, серьезным, милым и скромным.

Сначала он учился в деревенской школе, потом дома, у гувернантки, а в 11 лет его отправили на учебу в интернат. Оторванность от семьи произвела на него угнетающее впечатление, отразившееся на всей дальнейшей жизни. В 15 лет он бросает учебу в интернате и возвращается домой.

Любовь к живописи зародилась у Винсента, когда он начал работать дилером в художественно-торговой фирме дяди. Он был весьма успешен на этой работе и в 20 лет стал зарабатывать больше своего отца. Он начинает разбираться в живописи и ценить ее.

Вскоре его постигла неудача в любви. Разочарование сказалось на работе — он потерял к ней интерес и обратился к Библии. Жизнь круто поменялась. Ван Гог побывал учителем, продавцом книг, проповедником в беднейшем шахтерском районе…

Первые работы художника появились в 27-летнем возрасте и не отличались особой изысканностью и красотой. Но это были лишь первые шаги на пути к искусству. Героями его картин были простые люди с их тяжелой и угнетенной жизнью.

Огромную помощь художнику оказывал его брат Тео. Он не только помогал ему в материальном плане, но и был ценителем его творчества. Одним из первых учителей ван Гога стал голландский мастер Мауве. В 1885 году свет увидело знаменитое полотно «Едоки картофеля». Оно написано темными оттенками и, как и на остальных картинах, центральным объектом является человек с его эмоциями и переживаниями.

В 1886 году Винсент переезжает в Париж, где пишет целую коллекцию полотен, среди них — наиболее известное «Сад поэтов». Новый период творчества знаменуется переменой стиля. Краски становятся более яркими, сюжеты более жизнерадостными. Для этого периода характерна техника пуантилизма – мелкие короткие мазки переливающихся красок.

Ван Гога увлекает непосредственное изображение человека и пейзажей, как в японской гравюре. В этот период пишется много портретов и автопортретов.

Ван Гог был очень плодовитым художником – за день он мог написать несколько картин. Это и пейзажи, и натюрморты, и портреты, и жанровая живопись.

Поздний период творчества, начавшийся после переезда из Парижа на юг Франции, очень противоречив, но вместе с тем наиболее плодотворен. Яркая природа Прованса вдохновляла художника на написание очень живых и красочных пейзажей. Но в то же время, в душе художника зрела болезнь, которая привела в конце концов к его смерти.

В периоды кризиса он пишет картины, передающие гнетущее чувство безысходности, охватывающее его. Художник выбирает сумрачные цветовые сочетания, деформирует предметы. В одну их таких минут отчаяния уставший бороться с безумием Винсент ван Гог выстрелил в себя из пистолета. Это произошло 29 июля 1890 года в городе Овер-сюр-Уаз (Франция).

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