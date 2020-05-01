Родился Виктор Астафьев

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Советский и российский писатель Виктор Петрович Астафьев родился 1 мая 1924 года в селе Овсянка Енисейской губернии (сегодня Красноярский край). В детстве он пережил несколько трагедий: отца посадили по ложному обвинению за вредительство, а мать в одной из поездок в тюрьму, переплывая реку, утонула. Отец, выйдя из заключения, женился во второй раз.

Из-за сложных обстоятельств Виктор оказался на улице, потом попал в детский дом. В 1942 году, отучившись в новосибирской школе пехоты, добровольцем отправился на фронт. Уже в 1943 году Астафьев попадает в действующую армию и служит сначала водителем, потом артиллерийским разведчиком, дальше связистом. В Польше в 1944 году он был контужен и конец войны встретил на Урале в городе Чусовом, где женился на Марии Семеновне Корякиной. В семье родилось трое детей.

Работая слесарем, подсобным рабочим, учителем, дежурным по вокзалу, кладовщиком он уже начал понемногу писать, и в 1951 году в газете «Чусовской рабочий» опубликовали его повесть «Гражданский человек». А потом в этой же газете он работал как журналист и писал репортажи, статьи и рассказы. В 1953 году вышла его книга «До будущей весны».

В 1958 году Астафьев был принят в Союз писателей СССР. В 1959-1961 годах учился на Высших литературных курсах в Москве. С 1989 года по 1991 год Астафьев служил Народным депутатом СССР.

Две важнейшие темы в творчестве Виктора Астафьева – война и деревня. Получили известность его повести: «Стародуб», «Последний поклон», «Царь-рыба», «Печальный детектив», а также роман «Прокляты и убиты».

Книги Астафьева переведены на многие языки мира. Ему присвоено звание Героя Социалистического Труда, он является лауреатом Государственной премии СССР, премии «Триумф», Государственной премии России, Пушкинской премии фонда Альфреда Тепфера ФРГ.

Скончался писатель Виктор Петрович Астафьев 29 ноября 2001 года в Красноярске, похоронен в своем родном селе.

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